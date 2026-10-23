Galatasaray y VfB Stuttgart nunca se han enfrentado en una competición oficial de la UEFA, por lo que este partido de la fase de liga será su primer duelo oficial.

El gigante turco recibirá al Stuttgart en el RAMS Park de Estambul, donde buscará aprovechar el formidable ambiente de su estadio para escalar posiciones en la clasificación de la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Galatasaray contra el VfB Stuttgart, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Galatasaray contra el VfB Stuttgart de la Champions League?

El Galatasaray contra el VfB Stuttgart se disputará en el Rams Global Stadyumu de Estambul el martes 3 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

¿Cómo comprar entradas para el Galatasaray contra el VfB Stuttgart de la Champions League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido de Champions League entre Galatasaray y VfB Stuttgart:

Venta oficial del club (Passo): Las entradas se distribuyen principalmente a través del sistema oficial de venta del Galatasaray. Para comprarlas por los canales oficiales del club o sentarse en las zonas de la afición local del Rams Park, normalmente se necesita una Passo Fan Card registrada en el club.

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan todas las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Galatasaray contra el VfB Stuttgart de la Champions League?

Estos son los precios aproximados de las entradas para el partido de Champions League entre Galatasaray y VfB Stuttgart, divididos entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Gradas norte y sur (detrás de las porterías): Aproximadamente entre 20 € y 35 € , aunque las entradas a precio oficial destinadas a los socios del club se agotan rápidamente.

Zonas de las esquinas y los laterales: Aproximadamente entre 38 € y 160 € (según la demanda concreta y la categoría).

Grada este (asientos junto a la línea de banda): Aproximadamente entre 73 € y 290 € (con buenas vistas desde las zonas inferiores y superiores del lateral).

Grada oeste / palcos VIP (tribuna principal y zonas de hospitalidad): Desde aproximadamente 205 € hasta más de 870 € para servicios de hospitalidad de alta gama y asientos de lujo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Anillos superiores detrás de las porterías: Desde aproximadamente 265 € hasta 270 € .

Anillos inferiores detrás de las porterías: Generalmente, entre 310 € y 315 € .

Anillos superiores de los laterales: Entre aproximadamente 490 € y 495 € .

Laterales del anillo inferior y asientos prémium: Desde 660 € hasta más de 1.070 € , con categorías VIP que superan los 1.950 € según el sector y la plataforma.

Galatasaray contra VfB Stuttgart en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Galatasaray y el VfB Stuttgart

El Galatasaray ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante el Trabzonspor en la Super Lig el 19 de septiembre, después de imponerse por 1-0 al Kocaelispor la semana anterior. Su trayectoria en la Champions League ha sido mala: una derrota por 3-1 ante el Sporting CP es su único resultado europeo en esta serie de partidos. En esos cinco encuentros, el Galatasaray ha marcado nueve goles y ha encajado doce.

El Stuttgart ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante el Greuther Fuerth en un amistoso el 1 de octubre, mientras que su último encuentro oficial terminó con una derrota por 0-1 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga el 19 de septiembre. El resultado más destacado de esta serie fue una victoria por 3-1 ante el Viking FK en la Champions League. También derrotó al Colonia por 4-1 en la Bundesliga. El Stuttgart ha marcado trece goles y ha encajado tres en esos cinco partidos.

Galatasaray contra VfB Stuttgart: enfrentamientos recientes

Los registros proporcionados no contienen datos sobre enfrentamientos entre el Galatasaray y el VfB Stuttgart. Se añadirá más contexto histórico a medida que haya información disponible.