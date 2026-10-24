Cómo conseguir entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe: información sobre el derbi intercontinental, precios de las entradas para octubre y dónde comprarlas

El ambiente está garantizado cuando los dos clubes más grandes de Turquía, Galatasaray y Fenerbahçe, se enfrentan en Estambul, ya sea en el estadio Ali Sami Yen (Rams Park) o en el estadio Şükrü Saracoğlu. El Galatasaray recibirá el próximo y esperado «derbi intercontinental» el lunes 26 de octubre, y puedes asistir a este gran partido de la Süper Lig si compras tus entradas hoy.

El Galatasaray aspira a conquistar esta temporada su quinto título consecutivo de la liga turca, una cifra récord, pero puede esperar una dura oposición de sus rivales de la ciudad, entre otros. Aunque el Fenerbahçe no se proclama campeón desde la temporada 2013/14, sigue en la lucha por los títulos: ha terminado segundo en las últimas cinco ediciones de la Süper Lig.

Con figuras como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood y Mattéo Guendouzi listas para saltar al campo, el próximo encuentro entre los dos gigantes de Estambul promete ser otra cita que nadie querrá perderse.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre las entradas para el próximo Galatasaray-Fenerbahçe: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Galatasaray-Fenerbahçe?

Fecha Partido (hora local) Estadio (ubicación) Entradas Lunes 26 de octubre Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (21:30 TRT) Rams Park (Estambul) Entradas 20, 21 o 22 de marzo Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (por confirmar) Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe

Las entradas oficiales para el «derbi intercontinental» entre Galatasaray y Fenerbahçe en el Rams Park pueden comprarse por internet a través de Passo, la plataforma oficial centralizada de venta de entradas de Turquía.

Para el próximo partido, programado para el lunes 26 de octubre de 2026, se espera que las entradas salgan a la venta por los canales oficiales entre 3 y 5 días antes del encuentro.

Sin embargo, dado que se trata de una de las rivalidades con mayor demanda del mundo, conseguir una entrada oficial exige pasar por estrictas fases de venta prioritaria del club.

Venta prioritaria : Se abre primero exclusivamente para titulares de tarjetas prémium del club, como GSPlus Premium o GSPara, y socios oficiales.

Titulares de Passolig del Galatasaray : La siguiente fase se abre para los aficionados con una tarjeta Passolig vinculada al Galatasaray.

Venta al público general : Se abre en último lugar, solo si quedan entradas. Como gran parte de las más de 53.000 localidades del RAMS Park está ocupada por abonados, las entradas disponibles para el derbi son extremadamente limitadas y rara vez, si es que alguna vez ocurre, llegan a la fase de venta general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Galatasaray-Fenerbahçe?

Los precios oficiales de las entradas para el derbi entre Galatasaray y Fenerbahçe en el RAMS Park van de las 2.500 ₺ para las localidades más asequibles a las 55.000 ₺ para las categorías VIP más exclusivas (45-1.000 €)

Debido a la magnitud de este partido, estos precios suponen un aumento considerable respecto a los encuentros habituales de la Süper Lig.

El desglose oficial de precios publicado por el club detalla cuánto cuesta cada categoría de localidades:

Tribuna oeste (Batı) : Incluye las categorías Premium, Delux, Lux y Classic. Es la tribuna principal y cuenta con servicios prémium de primer nivel, palcos corporativos de lujo y salas VIP. (Precio: 50.000-55.000 ₺)

Tribuna este (Doğu) : Abarca las categorías 1 a 4. Ofrece excelentes vistas, similares a las de la retransmisión televisiva, desde la banda principal opuesta a los banquillos. (Precio: 25.000-35.000 ₺)

Tribunas norte y sur (Kuzey y Güney) : Abarcan las categorías 7 a 11 y están situadas justo detrás de las porterías. Estas zonas acogen a los aficionados más ruidosos y a los grupos ultras, por lo que tienen un ambiente especialmente intenso, aunque ofrecen una perspectiva menos estratégica de la disposición táctica. (Precio: 2.500-19.000 ₺)

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el RAMS Park

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es el estadio del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene capacidad para 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el Ali Sami Yen, que se había utilizado durante más de 60 años y era conocido por su ambiente increíblemente intenso, al parecer estaba al borde del derrumbe y podría haberse producido una gran tragedia si hubiera seguido en uso.

Partidos memorables disputados en el RAMS Park

El récord de ruido : En 2011, durante el intenso derbi del Galatasaray contra el Fenerbahçe, la apasionada afición del estadio estableció un récord Guinness al rugido más fuerte de una multitud en un recinto deportivo: alcanzó unos increíbles 131,76 decibelios, ¡más que un motor a reacción durante el despegue!

Noches de Champions League : El estadio ha acogido espectaculares noches europeas ante gigantes continentales como Real Madrid, Barcelona y Manchester United. En ellas destacaron los enormes y sobrecogedores tifos desplegados por todo el estadio y creados por el principal grupo de aficionados, ultrAslan.

Récord de energía solar: La cubierta del estadio está repleta de más de 10.000 paneles solares. Esta instalación generó 4,2 megavatios de electricidad y logró otro récord Guinness por la mayor potencia de energía solar producida en la cubierta de un estadio deportivo.

Galatasaray-Fenerbahçe: todo lo que debes saber

Galatasaray-Fenerbahçe: balance de enfrentamientos recientes

En el histórico derbi intercontinental (Kıtalararası Derbi), el Fenerbahçe aventaja al Galatasaray en el balance global de enfrentamientos, contando todos los partidos oficiales y amistosos.

La rivalidad se remonta a su primer encuentro, en 1909, que ganó el Galatasaray por 2-0. Desde entonces, los dos clubes han disputado 406 partidos. El Fenerbahçe ha ganado 150, el Galatasaray 131 y se han registrado 125 empates.

El Galatasaray ganó su enfrentamiento más reciente con su rival de la ciudad por 3-0, cuando ambos se midieron en un partido de la Süper Lig en el Rams Park en abril. Sin embargo, tres meses antes, en enero, el Fenerbahçe se impuso a su rival por 2-0 en la final de la Supercopa de Turquía disputada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul y se llevó el título.



