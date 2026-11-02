El Fulham recibe al Newcastle United el sábado 7 de noviembre de 2026 en Craven Cottage, Londres.

En su enfrentamiento más reciente, el 24 de mayo de 2026, el Fulham logró una sólida victoria por 2-0 ante el Newcastle United en Craven Cottage. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Newcastle tiene una ligera ventaja, con tres victorias frente a las dos del Fulham.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham contra el Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Fulham contra el Newcastle United de la Premier League?

El Fulham contra el Newcastle United se disputa el sábado 7 de noviembre de 2026 en Craven Cottage, Londres.

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Craven Cottage

¿Cómo comprar entradas para el Fulham contra el Newcastle United de la Premier League?

Si quieres conseguir entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Fulham y el Newcastle United, que se disputará en Craven Cottage el 7 de noviembre de 2026, tienes varias opciones de compra según tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma principal y más fiable de comprar entradas normales es hacerlo directamente a través de la web oficial del Fulham FC. Esto suele requerir crear una cuenta de socio del club, gratuita o de pago, y las entradas se ponen a la venta por fases según la categoría de socio y el historial de asistencia a partidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham contra el Newcastle United de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Fulham y el Newcastle United en Craven Cottage varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Las entradas normales de adulto de acceso general para los partidos de la Premier League en Craven Cottage suelen costar entre 35 £ y más de 100 £ , según la zona de asientos y la categoría del partido (por ejemplo, la tribuna Johnny Haynes, Riverside o los fondos).

para los partidos de la Premier League en Craven Cottage suelen costar , según la zona de asientos y la categoría del partido (por ejemplo, la tribuna Johnny Haynes, Riverside o los fondos). Los paquetes oficiales de hospitalidad y VIP cuestan a partir de 225 £ por persona e incluyen acceso a salas de categoría superior y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas directamente por el club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos normales para este partido por unos 75 £ en las gradas superiores o las zonas situadas detrás de las porterías.

para este partido por unos en las gradas superiores o las zonas situadas detrás de las porterías. Los precios medios rondan las 189 £, mientras que los asientos de categoría superior o con vistas desde los laterales del campo alcanzan precios más altos según la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Fulham contra Newcastle United en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fulham y el Newcastle United

El Fulham ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Manchester United en la Premier League, y antes, en esa misma racha, también empató 0-0 con el Liverpool. La única victoria del Fulham llegó en la Carabao Cup ante el West Ham United, por 2-3. El Fulham ha marcado seis goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

El Newcastle ha ganado tres partidos, ha empatado uno y ha perdido otro de sus últimos cinco en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Hull City en la Premier League el 19 de septiembre, y antes, en esa misma racha, también venció por 2-0 al Tottenham Hotspur. Su única derrota fue por 4-1 ante el Leeds United en la Premier League. El Newcastle ha marcado diez goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

Fulham contra Newcastle United: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Premier League el 24 de mayo de 2026, cuando el Fulham venció por 2-0 al Newcastle United en Craven Cottage. En los últimos cinco partidos registrados entre ambos, el Newcastle suma tres victorias frente a las dos del Fulham. Los dos clubes se han enfrentado tanto en la Premier League como en la Carabao Cup. El Newcastle marcó siete goles en esos cinco partidos y el Fulham, nueve.