El FK Kauno Žalgiris recibe al Freiburg el jueves 17 de diciembre de 2026 en el estadio Dariaus ir Gireno de Kaunas.

Los dos equipos nunca se han enfrentado en una competición europea, por lo que llegan al partido en el estadio Dariaus ir Gireno sin antecedentes entre ellos. Para el club lituano Kauno Žalgiris, recibir a un habitual competidor de la Bundesliga supone una ocasión histórica y una oportunidad poco frecuente de medirse a un rival alemán de primera división.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FK Kauno Žalgiris-Freiburg, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el FK Kauno Žalgiris-Freiburg de la Conference League?

El FK Kauno Žalgiris-Freiburg se disputa en el estadio Dariaus ir Gireno de Kaunas el jueves 17 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el FK Kauno Žalgiris-Freiburg de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo FK Kauno Žalgiris-Freiburg de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del club (Kauno Žalgiris): La forma más directa y segura de comprarlas es a través de la web oficial del FK Kauno Žalgiris o de la plataforma de venta de entradas designada por el club.

La forma más directa y segura de comprarlas es a través de la web oficial del FK Kauno Žalgiris o de la plataforma de venta de entradas designada por el club. Grada visitante del SC Freiburg: Si apoyas al equipo alemán, las entradas para la afición visitante se distribuyen directamente a través del portal oficial del SC Freiburg entre sus socios y abonados, de acuerdo con las directrices de la UEFA para la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan todas las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FK Kauno Žalgiris-Freiburg de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el FK Kauno Žalgiris-Freiburg de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / categorías estándar: Suelen costar entre 15 y 35 € .

Suelen costar entre . Asientos en las bandas / zona central: Generalmente cuestan entre 40 y 60 € .

Generalmente cuestan entre . Paquetes VIP / de hospitalidad: Suelen partir de unos 80 a 120 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas en los fondos / detrás de la portería: Generalmente parten de unos 50 a 65 € .

Generalmente parten de unos . Asientos en las bandas: Suelen costar entre 85 y 160 € o más .

Suelen costar entre . Zonas VIP: Generalmente cuestan entre 100 y 130 € o más.

FK Kauno Žalgiris-Freiburg de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma del FK Kauno Žalgiris y el Freiburg

El Kauno Žalgiris suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió 4-1 ante el FK TransINVEST en la A Lyga, y también cayó 3-0 frente al Lugano en la Conference League. Su única victoria en esa racha fue un 4-1 a domicilio ante el Hegelmann. En esos cinco encuentros, el Žalgiris marcó seis goles y encajó doce.

El Freiburg ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Union Berlin en la Bundesliga, después de imponerse 1-0 al Trabzonspor a domicilio en la Conference League. Su única derrota en ese tramo llegó ante el Bayern de Múnich, que le ganó 3-1. El Freiburg marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.