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Cómo conseguir entradas para el Fiorentina-Cagliari: precios de la Serie A, información del partido, venta de última hora y más

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Serie A

La Fiorentina se enfrenta al Cagliari en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas.

La Fiorentina recibe al Cagliari el lunes 7 de desember de 2026 en el Artemio Franchi de Florencia.

En su último enfrentamiento liguero, el 24 de enero de 2026, el Cagliari logró una notable victoria por 2-1 a domicilio en el Stadio Artemio Franchi. Antes, en la temporada 2025–26 de la Serie A, ambos equipos habían empatado 1-1 en un partido disputado.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fiorentina-Cagliari, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?

El Fiorentina-Cagliari se disputa el lunes 7 de diciembre de 2026 en el Artemio Franchi de Florencia.

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Serie A - Jornada 14
Artemio Franchi, Firenze

¿Cómo comprar entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A en el Stadio Artemio Franchi:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Las entradas se pueden comprar directamente a través de la web oficial de la ACF Fiorentina. Es necesario crear una cuenta gratuita para acceder al portal de venta de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles por los canales oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

  • Gradas Curva / Goal: De 20 a 35 €.
  • Gradas Maratona / laterales: De 40 a 75 €.
  • Tribuna / asientos prémium: De 90 a más de 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Sectores Curva: De 80 a 95 €.
  • Sectores Maratona: De 100 a más de 300 €.
  • Tribuna / experiencia VIP: De 350 a más de 700 €.

Fiorentina-Cagliari de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Fiorentina y Cagliari

La Fiorentina llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Serie A. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 a domicilio ante el Sassuolo, después de empatar 2-2 con el Atalanta. Antes, la Fiorentina perdió contra el Inter, el Como y el Genoa. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó once.

El Cagliari solo ha logrado un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente cayó por 2-1 ante la Lazio, y en esa racha también perdió por 4-2 contra la Roma y por 0-2 contra el Bologna. Su único punto llegó con un empate 1-1 ante la Juventus. En los cinco encuentros, el Cagliari marcó ocho goles y encajó trece.

FIO

FIO - Formulario

COM
L1-3
INT
L2-1
ATA
D2-2
SAS
W2-4
JUV
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
CGL

CGL - Formulario

MON
L4-0
BOL
L0-2
ROM
L4-2
LAZ
L2-1
FRC
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fiorentina-Cagliari: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en enero de 2026, cuando el Cagliari ganó 2-1 en el Artemio Franchi. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Cagliari lleva ventaja con tres victorias frente a dos de la Fiorentina, además de un empate. La última victoria de la Fiorentina en esta serie llegó en mayo de 2024, cuando ganó 3-2 en el campo del Cagliari.

Cara a cara

FiorentinaEmpateCagliari
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
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Cagliari
CGL
2
F
Serie A
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Cagliari
CGL
1
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Fiorentina
FIO
1
F
Serie A
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Cagliari
CGL
1
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Fiorentina
FIO
2
F
Serie A
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Fiorentina
FIO
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
F
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

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