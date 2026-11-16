Cómo conseguir entradas para el Fiorentina-Cagliari: precios de la Serie A, información del partido, venta de última hora y más

La Fiorentina recibe al Cagliari el lunes 7 de desember de 2026 en el Artemio Franchi de Florencia.
En su último enfrentamiento liguero, el 24 de enero de 2026, el Cagliari logró una notable victoria por 2-1 a domicilio en el Stadio Artemio Franchi. Antes, en la temporada 2025–26 de la Serie A, ambos equipos habían empatado 1-1 en un partido disputado.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fiorentina-Cagliari, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo se juega el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?
El Fiorentina-Cagliari se disputa el lunes 7 de diciembre de 2026 en el Artemio Franchi de Florencia.
¿Cómo comprar entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?
Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A en el Stadio Artemio Franchi:
1. Canales oficiales del club
- Venta oficial de entradas del club: Las entradas se pueden comprar directamente a través de la web oficial de la ACF Fiorentina. Es necesario crear una cuenta gratuita para acceder al portal de venta de entradas.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles por los canales oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta oficial.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?
Este es el desglose de los precios de las entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A:
1. Canales oficiales del club
- Gradas Curva / Goal: De 20 a 35 €.
- Gradas Maratona / laterales: De 40 a 75 €.
- Tribuna / asientos prémium: De 90 a más de 150 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si se agotan las entradas de venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:
- Sectores Curva: De 80 a 95 €.
- Sectores Maratona: De 100 a más de 300 €.
- Tribuna / experiencia VIP: De 350 a más de 700 €.
Fiorentina-Cagliari de la Serie A: todo lo que necesitas saber
Estado de forma de Fiorentina y Cagliari
La Fiorentina llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Serie A. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 a domicilio ante el Sassuolo, después de empatar 2-2 con el Atalanta. Antes, la Fiorentina perdió contra el Inter, el Como y el Genoa. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó once.
El Cagliari solo ha logrado un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente cayó por 2-1 ante la Lazio, y en esa racha también perdió por 4-2 contra la Roma y por 0-2 contra el Bologna. Su único punto llegó con un empate 1-1 ante la Juventus. En los cinco encuentros, el Cagliari marcó ocho goles y encajó trece.
Fiorentina-Cagliari: últimos enfrentamientos directos
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en enero de 2026, cuando el Cagliari ganó 2-1 en el Artemio Franchi. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Cagliari lleva ventaja con tres victorias frente a dos de la Fiorentina, además de un empate. La última victoria de la Fiorentina en esta serie llegó en mayo de 2024, cuando ganó 3-2 en el campo del Cagliari.