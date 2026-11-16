Cómo conseguir entradas para el Fiorentina-Cagliari: precios de la Serie A, información del partido, venta de última hora y más

La Fiorentina recibe al Cagliari el lunes 7 de desember de 2026 en el Artemio Franchi de Florencia.

En su último enfrentamiento liguero, el 24 de enero de 2026, el Cagliari logró una notable victoria por 2-1 a domicilio en el Stadio Artemio Franchi. Antes, en la temporada 2025–26 de la Serie A, ambos equipos habían empatado 1-1 en un partido disputado.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fiorentina-Cagliari, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?

El Fiorentina-Cagliari se disputa el lunes 7 de diciembre de 2026 en el Artemio Franchi de Florencia.

Serie A - Jornada 14 7 dic 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

¿Cómo comprar entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A en el Stadio Artemio Franchi:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas se pueden comprar directamente a través de la web oficial de la ACF Fiorentina. Es necesario crear una cuenta gratuita para acceder al portal de venta de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles por los canales oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Fiorentina-Cagliari de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Gradas Curva / Goal: De 20 a 35 €.

De 20 a 35 €. Gradas Maratona / laterales: De 40 a 75 €.

De 40 a 75 €. Tribuna / asientos prémium: De 90 a más de 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Sectores Curva: De 80 a 95 €.

De 80 a 95 €. Sectores Maratona: De 100 a más de 300 €.

De 100 a más de 300 €. Tribuna / experiencia VIP: De 350 a más de 700 €.

Fiorentina-Cagliari de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Fiorentina y Cagliari

La Fiorentina llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Serie A. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 a domicilio ante el Sassuolo, después de empatar 2-2 con el Atalanta. Antes, la Fiorentina perdió contra el Inter, el Como y el Genoa. En esos cinco partidos marcó siete goles y encajó once.

El Cagliari solo ha logrado un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente cayó por 2-1 ante la Lazio, y en esa racha también perdió por 4-2 contra la Roma y por 0-2 contra el Bologna. Su único punto llegó con un empate 1-1 ante la Juventus. En los cinco encuentros, el Cagliari marcó ocho goles y encajó trece.

Fiorentina-Cagliari: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en enero de 2026, cuando el Cagliari ganó 2-1 en el Artemio Franchi. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Cagliari lleva ventaja con tres victorias frente a dos de la Fiorentina, además de un empate. La última victoria de la Fiorentina en esta serie llegó en mayo de 2024, cuando ganó 3-2 en el campo del Cagliari.