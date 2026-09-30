El Fenerbahce se enfrenta al Slavia Prague el martes 20 de octubre de 2026 en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul.

Los dos clubes se han enfrentado tres veces en competición europea, con el Slavia Prague imponiéndose en dos partidos de la UEFA Conference League en 2022 y el Fenerbahçe logrando una victoria a domicilio por 2-1 en la Europa League de 2024. Jugando ante una apasionada afición local en Estambul, el Fenerbahçe buscará aprovechar su condición de local ante el resistente y en forma campeón checo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League?

El Fenerbahce se enfrenta al Slavia Prague en la Champions League en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul, el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

¿Cómo comprar entradas para el Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Fenerbahçe y Slavia Prague en el estadio Şükrü Saracoğlu, sigue estos pasos y métodos principales:

Canales oficiales del Fenerbahce:

Tarjeta Passo Fan (Passolig): Para asistir a partidos oficiales de fútbol en Turquía, los espectadores deben tener una tarjeta Passo registrada (Passolig) asociada al Fenerbahçe.

Venta general de entradas: La venta oficial de entradas se abre unos días antes del día del partido. Una vez disponibles, inicia sesión en Passo para seleccionar tu asiento, introducir los datos de tu tarjeta Passo y completar el pago.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Fenerbahçe en casa en la Champions League en el estadio Şükrü Saracoğlu suelen variar según las distintas categorías:

1. Canal oficial del Fenerbahce

Asientos estándar / anillo superior: Aproximadamente 35 € - 60 €

Asientos en anillo inferior / zona central: Aproximadamente 65 € - 120 €

VIP y paquetes de hospitalidad VIP: Aproximadamente 180 € - 350 €+

2. Mercados secundarios de entradas

Al comprar a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios fluctúan en función de la demanda, la categoría del asiento y la disponibilidad:

Precios iniciales / entrada general: Las entradas estándar parten de alrededor de 160 € - 180 € .

Anillo inferior preferente y asientos centrales: Entre 200 € - 380 € .

Fenerbahce vs Slavia Prague de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fenerbahce vs Slavia Prague

El Fenerbahce ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con el Gaziantep FK en la Super Lig, después del empate 1-1 con la Roma en la Champions League. Venció al Samsunspor por 2-0 y derrotó al Lyon por 2-1 en la fase previa de la Champions League, pero perdió 2-1 ante el Besiktas en la Super Lig. En esos cinco partidos, el Fenerbahce marcó cinco goles y encajó cuatro.

El Slavia Prague llega en un gran momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue contra el Lens en la Champions League, donde perdió por 3-2. Desde entonces, ha vencido al Teplice por 2-0 y al Sparta Prague por 3-0 en la First League, y goleó al FK Varnsdorf por 5-1 en la copa. Ha marcado 15 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado cinco.

Fenerbahce vs Slavia Prague: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Europa League en noviembre de 2024, cuando el Fenerbahce ganó 2-1 a domicilio al Slavia Prague. En los tres enfrentamientos directos registrados, el Slavia Prague ha ganado dos veces y el Fenerbahce una. Los dos anteriores duelos de la Conference League, disputados en febrero de 2022, fueron para el Slavia Prague, que ganó 3-2 en casa y 3-2 fuera.