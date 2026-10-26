El ambiente electrizante está garantizado cada vez que los dos clubes más grandes de Turquía, Galatasaray y Fenerbahçe, se enfrentan en Estambul, ya sea en el estadio Ali Sami Yen (Rams Park) o en el estadio Şükrü Saracoğlu. El Fenerbahçe recibirá en marzo de 2027 a su rival en el próximo y esperado «Derbi Intercontinental», y puedes asistir a este gran partido de la Süper Lig si compras tus entradas hoy.

El Galatasaray aspira a conquistar esta temporada un quinto título consecutivo de liga turca, algo que supondría un récord, pero puede esperar una dura oposición, entre otros, de su rival de la ciudad. Aunque el Fenerbahçe no se proclama campeón desde la temporada 2013/14, sigue luchando por los títulos y ha terminado segundo en las últimas cinco ediciones de la Süper Lig.

En el primer enfrentamiento entre ambos esta temporada, disputado el 26 de octubre de 2026, Victor Osimhen acaparó los titulares al marcar dos goles en la victoria por 2-1 en Rams Park. Con Osimhen y otras estrellas como Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood y Romelu Lukaku preparados para volver a saltar al campo, el próximo duelo entre los dos gigantes de Estambul promete ser otra cita ineludible.

Deja que GOAL te cuente toda la información más reciente para conseguir entradas para el Fenerbahçe-Galatasaray: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Fenerbahçe-Galatasaray?

Fecha Partido (hora local) Estadio (ubicación) Entradas 20/21/22 de marzo Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (por confirmar) Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas para el Fenerbahçe-Galatasaray

Las entradas oficiales para el «Derbi Intercontinental» entre el Fenerbahçe y el Galatasaray en el estadio Şükrü Saracoğlu se pueden comprar por internet a través de Passo, la plataforma centralizada oficial de venta de entradas de Turquía.

Se espera que las entradas para el próximo partido de marzo salgan a la venta por los canales oficiales entre tres y cinco días antes del encuentro.

Sin embargo, al tratarse de una de las rivalidades con mayor demanda del mundo, conseguir una entrada oficial exige pasar por los estrictos periodos de venta prioritaria del club.

Venta prioritaria : Se abre primero exclusivamente para los socios oficiales del Fenerbahçe y los titulares de tarjetas del club de categoría superior.

Titulares de Passolig del Fenerbahçe : Después se abre a los aficionados que tengan una tarjeta Passolig asociada al Fenerbahçe.

Venta al público general : Solo se abre si quedan entradas. Las localidades disponibles para el derbi son extremadamente limitadas y rara vez, o nunca, llegan a la fase de venta al público general.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Fenerbahçe-Galatasaray en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fenerbahçe-Galatasaray?

Las entradas oficiales para los partidos del Fenerbahçe en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul suelen costar entre 30 y 100 € (aproximadamente, entre 1.200 y más de 3.800 TL) para los encuentros habituales de la Süper Lig, aunque el precio depende en gran medida del rival y de la zona del asiento.

El estadio del Fenerbahçe se divide en varias zonas y bloques principales:

Detrás de las porterías / Kale Arkası (gradas norte / Migros y Spor Toto / sur): Son las zonas de los aficionados más apasionados y ruidosos, incluidos los grupos ultras. Las entradas cuestan entre 30 y 50 $ para los partidos habituales de liga.

Gradas superiores / Üst Tribün (Maraton Üst y Fenerium Üst): Asientos elevados a los lados del campo que ofrecen una excelente perspectiva del juego. Las entradas cuestan entre 40 y 65 €.

Gradas inferiores / Alt Tribün (Maraton Alt y Fenerium Alt): Asientos de categoría superior junto a las bandas, cerca de los jugadores y los banquillos. Las entradas cuestan entre 70 y más de 100 € para los partidos habituales.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Incluyen acceso a salas exclusivas, servicio de comida y bebida y asientos centrales en una ubicación privilegiada. Los precios van de 150 a más de 300 €.

Consulta el portal oficial de venta de entradas del club para obtener más información, o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el estadio Şükrü Saracoğlu

El estadio Şükrü Saracoğlu (conocido actualmente, por motivos de patrocinio, como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex) es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, intimidantes y de mayor relevancia histórica de Europa. Su apasionada afición suele venerarlo como «El Templo».

Situado en el animado distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este estadio, con capacidad para entre 47.430 y 50.530 espectadores, todos sentados, es la casa del Fenerbahçe, gigante polideportivo turco, desde su inauguración en 1908.

Entre los partidos memorables disputados en el estadio Şükrü Saracoğlu figuran los siguientes:

Final de la Copa de la UEFA (2009) : El estadio acogió la última final de la Copa de la UEFA, en la que el Shakhtar Donetsk venció al Werder Bremen por 2-1. Luiz Adriano adelantó al Shakhtar, Naldo empató para el Bremen y Jadson marcó el histórico gol de la victoria en el minuto 97 de la prórroga.

El legendario derbi del 6-0 (2002) : En el episodio más famoso del intenso Derbi Intercontinental, el Fenerbahçe dominó por completo a su eterno rival, el Galatasaray. Pese a quedarse con diez jugadores, el Fenerbahçe marcó seis goles sin respuesta y Ümit Özat firmó el último. El resultado de «6-0» sigue ocupando un lugar central en la historia del club.

El triplete de Şanlı ante el Manchester United (2004) : En un brillante partido de la fase de grupos de la Champions League, Tuncay Şanlı, todo un ídolo de la afición, marcó un espectacular triplete, que incluyó un gol de chilena, para derrotar al Manchester United de Alex Ferguson.

El prado del sacerdote: Antes de que existiera cualquier estructura de hormigón, el terreno donde hoy se alza el estadio Şükrü Saracoğlu se conocía como Papazın Çayırı («El prado del sacerdote»). Fue el primer campo de fútbol oficial del país y allí se disputaron los primeros partidos de la Liga de Fútbol de Estambul.

Fenerbahçe-Galatasaray: todo lo que debes saber

Fenerbahçe-Galatasaray: resultados de los últimos enfrentamientos directos

En el histórico Derbi Intercontinental (Kıtalararası Derbi), el Fenerbahçe lleva ventaja al Galatasaray en el balance de todos sus enfrentamientos, tanto oficiales como amistosos. La rivalidad se remonta a su primer duelo, en 1909, que ganó el Galatasaray por 2-0. Desde entonces, los dos clubes han disputado 407 partidos: el Fenerbahçe ha ganado 150, el Galatasaray 132 y se han producido 125 empates.

El Galatasaray ganó por 2-1 su enfrentamiento más reciente con su rival de la ciudad, un intenso partido de la Süper Lig disputado en Rams Park en octubre de 2026.



