El FC Porto se enfrenta al PSV Eindhoven el martes 20 de octubre de 2026 en el Estadio do Dragao, en Oporto.

Ambos clubes cuentan con una rica tradición europea, con el Porto habiendo ganado la competición dos veces (1987, 2004) y el PSV alzando la Copa de Europa una vez, en 1988. En los cuatro enfrentamientos oficiales previos entre ambos en la Copa de Europa/Champions League, el Porto tiene ventaja con dos victorias, un empate y un triunfo del PSV.

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¿Cuándo es el saque inicial del FC Porto vs PSV Eindhoven de la Champions League?

El FC Porto vs PSV Eindhoven comienza en el Estadio do Dragao, en Oporto, el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

¿Cómo comprar entradas para el FC Porto vs PSV Eindhoven de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League FC Porto vs PSV Eindhoven en el Estádio do Dragão el martes 20 de octubre de 2026, sigue estas opciones:

1. Sitio web oficial del FC Porto

Ve directamente a la tienda oficial de entradas del FC Porto o a su aplicación móvil.

2. Cupo oficial del PSV Eindhoven

Si eres aficionado del PSV, compra entradas para la zona visitante directamente a través del portal oficial de venta de entradas del PSV Eindhoven.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Porto vs PSV Eindhoven de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League FC Porto vs PSV Eindhoven en el Estádio do Dragão varían dependiendo de si las compras a través de los canales oficiales del club o de revendedores secundarios:

1. Venta oficial de entradas (canal oficial del FC Porto)

Socios ( Sócios ): Normalmente oscilan entre 25 € y 45 € para las zonas generales de asientos, con localidades premium/centrales que cuestan alrededor de 50 € a 70 € .

Público general: Las entradas estándar para el público general suelen empezar en torno a 40 € a 50 € para categorías/zona alta de la grada y suben hasta 80 € a 120 €+ para las zonas centrales bajas o categorías con mejor visibilidad.

2. Cupo visitante (aficionados del PSV Eindhoven)

Las entradas del sector visitante vendidas directamente por el PSV a aficionados registrados están limitadas por las directrices de la UEFA a un máximo de 60 € para los aficionados visitantes en competiciones europeas.

3. Mercados secundarios de entradas

Si se agotan las entradas oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub publican precios en las siguientes franjas según la demanda y la ubicación del asiento:

Asientos de inicio / económicos: Aproximadamente 75 € a 95 € por entrada.

Asientos estándar medios: Aproximadamente 150 € a 280 € por entrada.

Paquetes premium / VIP: A partir de aproximadamente 230 € a 350 €+ por entrada.

FC Porto vs PSV Eindhoven, Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Porto vs PSV Eindhoven

El Porto ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 4-1 a domicilio ante el Casa Pia en la Liga Portugal, y también logró una victoria por 3-0 en el campo del Academico Viseu durante esa racha. La única derrota llegó en la Champions League, donde cayó por 2-0 ante el Manchester City. En esos cinco partidos, el Porto ha marcado diez goles y ha encajado cuatro.

El PSV ha ganado cuatro y ha empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Sparta Rotterdam en la Eredivisie, y también le endosó seis goles sin respuesta al FC Utrecht anteriormente en esa racha. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en la Champions League, con un empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk. El PSV ha marcado quince goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros.

FC Porto vs PSV Eindhoven: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento entre estos dos clubes en el registro proporcionado es un amistoso de pretemporada en julio de 2016, cuando el PSV Eindhoven derrotó al FC Porto por 3-0. No hay más partidos entre ambos disponibles en el conjunto de datos.