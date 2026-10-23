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Cómo conseguir entradas para el FC Porto contra el SSC Napoli: precios de la Champions League, información del partido, venta de última hora y más

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El FC Porto se enfrenta al SSC Napoli en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Porto afronta este partido con la intención de aprovechar su buen rendimiento en casa y su experiencia europea en el estadio do Dragão. Por su parte, el Napoli querrá poner a prueba la profundidad de su plantilla y su solidez táctica ante un exigente rival portugués a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Porto-SSC Napoli, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el FC Porto-SSC Napoli de la Champions League?

El FC Porto-SSC Napoli se disputará en el estadio do Dragão, en Oporto, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 4
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¿Cómo comprar entradas para el FC Porto-SSC Napoli de la Champions League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Champions League entre el FC Porto y el SSC Napoli en el estadio do Dragão, tienes varias opciones:

  • Venta oficial de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas del FC Porto o del SSC Napoli. Al tratarse de un partido en casa del Porto, las entradas se distribuyen principalmente a través de los canales oficiales del club para socios y público general, mientras que las localidades para la afición visitante suelen gestionarse mediante el sistema de venta del Napoli para aficionados registrados.
  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Porto-SSC Napoli de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el FC Porto y el SSC Napoli varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas generales estándar: Las entradas compradas directamente en el portal oficial del FC Porto suelen partir de unos 95 a 170 € para localidades estándar, según la grada y la ubicación del sector dentro del estadio do Dragão.
  • Paquetes de hospitalidad y VIP: Las experiencias VIP y de hospitalidad corporativa oficiales del club tienen precios considerablemente más altos, a partir de 300 a más de 500 € por persona, con asientos preferentes y acceso a salas exclusivas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Grada superior y localidades detrás de las porterías: Las entradas más económicas parten de unos 85 a 95 €, según la demanda del momento.
  • Localidades en los laterales: Los asientos de categoría intermedia y los situados en los laterales suelen costar entre 150 y 300 €.
  • Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Las entradas de hospitalidad de categoría superior pueden superar los 1.900 a 2.000 € para localidades exclusivas con vistas al campo o acceso a salas ejecutivas.

FC Porto-SSC Napoli de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Porto y el SSC Napoli

El Porto ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 en casa ante el Benfica en la Liga Portugal. En esa misma racha también ganó por 4-1 a domicilio al Casa Pia AC. La única derrota llegó en la Champions League, donde cayó por 2-0 ante el Manchester City. El Porto ha marcado diez goles y encajado cuatro en esos cinco partidos, con un rendimiento especialmente convincente en la competición nacional.

El Napoli ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante la Fiorentina en la Serie A, y su única victoria en esa racha fue por 1-0 frente al Bologna. Las derrotas ante el Arsenal en la Champions League y frente al Inter y el Como en la Serie A han agravado un periodo complicado. El Napoli marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

POR

POR - Formulario

BEN
W3-1
COR
W1-3
MAR
W1-2
BET
L3-2
PSV
L0-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
NAP

NAP - Formulario

FIO
D1-1
FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
BOD
W4-3
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Porto-SSC Napoli: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente registrado entre estos clubes fue un amistoso sin goles disputado en el estadio do Dragão el 8 de agosto de 2015. Antes se enfrentaron dos veces en la Europa League 2013-14: el Porto ganó 1-0 en casa y después empataron 2-2 en Nápoles en el partido de vuelta. En los últimos cuatro enfrentamientos registrados, el Porto suma dos victorias, el Napoli ninguna y se han producido dos empates.

Cara a cara

FC OportoEmpateSSC Nápoles
2
2
0
Amistosos
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
2
F
Europa League
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
1
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
3
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/4
Ambos equipos marcaron2/4
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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