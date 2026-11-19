El FC Köln recibe al RB Leipzig el sábado 12 de diciembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

El Leipzig se ha impuesto con frecuencia al Köln en las últimas temporadas, con resultados destacados como el contundente 6-0 de octubre de 2023 y el 5-1 logrado en Colonia en marzo de 2024. Los escasos triunfos del Köln en este enfrentamiento siguen siendo muy recordados por su afición, en particular la trabajada victoria a domicilio por 2-1 de febrero de 2018 y el memorable triunfo en casa por 2-1 de abril de 2021.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Köln-RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el FC Köln-RB Leipzig de la Bundesliga?

El FC Köln-RB Leipzig se disputa el sábado 12 de diciembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

Bundesliga - Jornada 13 12 dic 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

¿Cómo comprar entradas para el FC Köln-RB Leipzig de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el FC Köln-RB Leipzig de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del 1. FC Köln: Para los partidos en casa en el RheinEnergieSTADION, las entradas se venden principalmente a través de la web oficial del Köln. Los socios y abonados suelen tener prioridad antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.

Para los partidos en casa en el RheinEnergieSTADION, las entradas se venden principalmente a través de la web oficial del Köln. Los socios y abonados suelen tener prioridad antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general. Tienda oficial de entradas del RB Leipzig: Si apoyas al equipo visitante o buscas entradas para la zona reservada a su afición, puedes acceder a ellas a través del portal oficial de venta de entradas del Leipzig. No obstante, las localidades para la afición visitante en partidos de gran demanda suelen ser limitadas y estar muy restringidas a los socios del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Köln-RB Leipzig de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el FC Köln-RB Leipzig de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Categoría 5 / De pie (Südkurve): 15-16 €

Categoría 4 (esquinas y fondos de la grada superior): 35-40 €

Categoría 3 (laterales de la grada superior y esquinas de la inferior): 45-55 €

Categoría 2 (fondos de la grada inferior y zona media de los laterales): 60-70 €

Categoría 1 (asientos preferentes junto al terreno de juego): 75-80 € o más

Salas de hospitalidad: 400-900 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Precios de partida / mínimos: A partir de unos 50-70 € .

A partir de unos . Precios medios de reventa: Generalmente se sitúan entre 350 y 470 € .

Generalmente se sitúan entre . Localidades prémium y de hospitalidad: Pueden superar los 700-900 €.

FC Köln-RB Leipzig de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Köln y el RB Leipzig

El FC Köln llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales, en los que ha marcado seis goles y ha encajado cinco. Su partido más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El resultado más destacado de esa serie fue el 5-0 frente al Union Berlin en la Copa de Alemania el 27 de octubre. El Köln no ha ganado sus dos últimos partidos de liga: empató 1-1 con el Union Berlin y perdió ante el Leverkusen.

El RB Leipzig ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-5 en un amistoso ante el Mlada Boleslav el 12 de noviembre, aunque su último encuentro oficial fue una contundente victoria por 5-2 sobre el Augsburgo en la Bundesliga el 7 de noviembre. En ese periodo, el Leipzig también venció por 2-0 al Schalke y derrotó al RW Essen en la Copa de Alemania. Su única derrota oficial llegó ante el Manchester City en la Champions League.

FC Köln-RB Leipzig: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo el 8 de febrero de 2026, cuando el RB Leipzig ganó 2-1 en el RheinEnergieSTADION en un partido de la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Leipzig ha dominado con cuatro victorias y un empate, sin ningún triunfo del Köln. El Leipzig ha marcado 17 goles en esos cinco partidos, frente a los tres del Köln.