El FC Copenhague recibe al Lugano el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Parken de Copenhague.

En sus enfrentamientos directos, el Copenhague tiene un 100 % de victorias ante el equipo suizo: ganó los dos partidos que han disputado. El club danés se impuso por 1-0 en el partido de ida, jugado en el Parken el 19 de septiembre de 2019, antes de lograr otra ajustada victoria por 1-0 en Suiza el 28 de noviembre de 2019.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Copenhague-Lugano, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el FC Copenhague-Lugano de la Conference League?

El FC Copenhague-Lugano se juega en el Parken de Copenhague el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Parken

¿Cómo comprar entradas para el FC Copenhague-Lugano de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo FC Copenhague-Lugano de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla del FC Copenhague es la forma principal y más fiable de conseguir entradas a su precio original cuando salgan a la venta para los socios y el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Copenhague-Lugano de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el FC Copenhague-Lugano de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / asientos estándar (fondos y gradas superiores): 22-25 €

22-25 € Asientos centrales / laterales (grada inferior y mejores vistas): 40-65 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades básicas en los fondos y gradas superiores: 50-55 €

50-55 € Localidades prémium en los laterales: 75-300 € o más

FC Copenhague-Lugano de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma del FC Copenhague y el Lugano

El Copenhague llega a este partido en un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. En el más reciente ganó por 1-0 en casa al Brondby IF en la Superliga, después de imponerse por 2-1 al Iberia 1999 en la Conference League. Entre sus resultados anteriores figuran una victoria a domicilio por 2-0 ante el Soenderjyske y un triunfo por 3-0 frente al Aarhus Fremad en la copa. El equipo de Svensson ha marcado siete goles y solo ha encajado dos en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Lugano ofrecen un panorama más irregular. Encadenó tres victorias, entre ellas un 2-5 a domicilio ante el Getafe y un 2-1 frente al Basilea en liga, pero su encuentro más reciente acabó en una dura derrota por 5-0 ante el St. Gallen. En Europa, venció por 3-0 al FK Kauno Zalgiris en su anterior partido de la Conference League. En esos cinco encuentros, el Lugano marcó 11 goles y encajó nueve.

FC Copenhague-Lugano: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Europa League el 28 de noviembre de 2019, cuando el Copenhague ganó por 1-0 a domicilio ante el Lugano. También se midieron antes en esa misma campaña, con victoria del Copenhague por 1-0 en casa el 19 de septiembre de 2019. El Copenhague ganó los dos enfrentamientos registrados y dejó su portería a cero en ambos.