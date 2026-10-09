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Cómo conseguir entradas para el FC Colonia vs Schalke 04: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El FC Koeln se enfrenta al Schalke 04 en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El FC Köln recibe al Schalke 04 el sábado 24 de octubre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

Ambos históricos del fútbol alemán comparten una trayectoria profundamente arraigada en la élite, con el 1. FC Köln manteniendo una ligera ventaja en sus enfrentamientos directos más recientes. El FC Schalke 04 afronta el partido apoyándose en gran medida en su organización defensiva para contrarrestar el planteamiento ofensivo y agresivo del Köln.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Köln vs Schalke 04, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del FC Koeln vs Schalke 04 de la Bundesliga?

comienza en el RheinEnergieSTADION de Colonia, el sábado 24 de octubre de 2026.

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Bundesliga - Jornada 7
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¿Cómo comprar entradas para el FC Koeln vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Aquí tienes las principales opciones para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre FC Köln y Schalke 04 en el RheinEnergieSTADION:

1. Canales oficiales del club

  • Tienda oficial de entradas del FC Köln La forma principal y más segura de comprar entradas es a través de la tienda oficial online de entradas del FC Köln. Normalmente, las entradas salen primero a la venta para los socios del club antes de abrirse al público general.
  • Sección para aficionados visitantes (canales oficiales del Schalke 04) Si apoyas al Schalke 04, las entradas para la afición visitante se distribuyen directamente a través del portal oficial de venta de entradas del FC Schalke 04 para seguidores desplazados y socios del club.

2. Mercados secundarios de entradas

  • Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Koeln vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido entre FC Köln y Schalke 04 en el RheinEnergieSTADION varían en función de si compras entradas oficiales a precio facial o si las adquieres a través de plataformas secundarias:

1. Entradas oficiales del club (precio facial)

Si se compran directamente a través de la tienda oficial de entradas del FC Köln:

  • Zona de pie (Südkurve / localidades de pie): Aproximadamente entre 16 € y 20 € por entrada.
  • Categorías estándar de asiento: Normalmente oscilan entre 35 € y 80 € según la categoría del asiento y la visibilidad, ya sea detrás de la portería o en la tribuna principal/opuesta.
  • Niños / descuentos: Las localidades con descuento suelen oscilar entre 12 € y 30 €.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como StubHubofrecen entradas según la demanda del mercado:

  • Precios de salida: Los anuncios de reventa suelen empezar en torno a 115 € y 145 € para los asientos restantes.
  • Precios medios: Los asientos por categorías en plataformas de reventa suelen promediar entre 250 € y 350 € por entrada.
  • Premium y hospitality / VIP: Las opciones de asientos premium y los paquetes hospitality pueden alcanzar los 600 € o más.

FC Koeln vs Schalke 04 Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Koeln vs Schalke 04

El Köln llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Hamburger SV en la Bundesliga, prolongando una racha complicada que también incluyó una derrota en casa por 4-1 frente al VfB Stuttgart. Las notas positivas han sido un triunfo por 3-2 sobre el Hoffenheim y una victoria en la DFB-Pokal a domicilio ante el Würzburger Kickers. En esos cinco partidos, el Köln marcó ocho goles y encajó siete, un balance que refleja tanto intención ofensiva como fragilidad defensiva.

El Schalke llega con dos victorias, dos empates y una derrota en el mismo periodo. Su último partido fue un empate sin goles en casa ante el Elversberg, pero antes logró una victoria por 3-1 a domicilio frente al Union Berlin y mantuvo al Bayern Munich en un 0-0, resultados que hablan de su organización defensiva. La derrota por 3-0 ante el Augsburg sigue siendo el punto más bajo de esa racha. El Schalke marcó seis goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, lo que sugiere una base defensiva más sólida que la de su rival.

KOE

KOE - Formulario

TSG
W3-2
VFB
L4-1
SVW
D1-1
HSV
L2-1
FCK
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
S04

S04 - Formulario

FCB
D0-0
FCU
W1-3
ELV
D0-0
RWO
W2-5
LUS
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Koeln vs Schalke 04: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes en la Bundesliga tuvo lugar en marzo de 2026 y terminó 1-1, mientras que un duelo de la 2. Bundesliga en febrero de 2025 acabó con victoria del Köln por 1-0 en casa. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos documentados, que abarcan la Bundesliga, la 2. Bundesliga y un amistoso, el Köln tiene una ligera ventaja, con dos victorias por una del Schalke y dos empates. La serie sugiere una rivalidad equilibrada, sin una fuerza dominante, y hay poco en el historial que los separe de cara al domingo.

Cara a cara

FC ColoniaEmpateSchalke 04
3
2
0
Bundesliga II
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
Bundesliga II
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
3
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
3
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
F
Amistosos
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
F
9Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
W
W
W
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4310142+1210
W
W
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
W
W
W
4
AugsburgoAugsburgoFCA
4211116+57
L
D
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
W
D
W
L
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
W
L
W
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
L
W
W
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
W
D
W
L
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
L
W
L
W
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
D
W
L
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
W
D
L
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
W
L
L
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
L
D
L
W
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
L
W
L
L
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
L
L
W
L
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
W
L
L
L
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
L
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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