Cómo conseguir entradas para el Everton vs Ipswich Town: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Los aficionados del Everton con buena memoria recordarán un emocionante 2-2 cuando el Ipswich Town visitó Goodison en mayo de 2025. Ambos equipos volverán a verse las caras en la Premier League, esta vez en el Hill Dickinson Stadium, por supuesto, el sábado 19 de septiembre. Ya puedes reservar entradas.

El Everton arrancó de forma positiva la nueva campaña con una victoria en casa ante el Crystal Palace en liga, y después lo confirmó al dejar de lado al Preston North End en la Carabao Cup. El hecho de haber mantenido la portería a cero en ambos partidos también habrá satisfecho al técnico de los Toffees, David Moyes.

El recién ascendido Ipswich Town también espera construir sobre las sólidas bases asentadas este mes de agosto. Al igual que el Everton, el conjunto de Suffolk también logró victorias iniciales en la Premier League y en la Carabao Cup.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton vs Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Everton e Ipswich Town?

El Everton vs Ipswich Town se disputa en el Hill Dickinson Stadium (Liverpool) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo comprar entradas para el Everton vs Ipswich Town de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados de temporada y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o liberan los partidos que no van a usar para que vuelvan al club.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los socios que se quedaron fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton vs Ipswich Town de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía ampliamente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes enfrentamientos contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen un precio premium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas para aficionados visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

Forma

Historial reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas