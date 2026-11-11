Cómo conseguir entradas para el Everton-Fulham: precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

El Everton recibe al Fulham el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 7 de febrero de 2026, el Everton logró una trabajada victoria a domicilio por 2-1 en Craven Cottage. Kiernan Dewsbury-Hall marcó en aquel partido y un gol en propia puerta permitió al Everton remontar una desventaja inicial y llevarse los tres puntos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton contra el Fulham, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Everton contra el Fulham de la Premier League?

El Everton contra el Fulham se disputa en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool el domingo 6 de diciembre de 2026.

Premier League - Jornada 14 6 dic 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton contra el Fulham de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Everton y el Fulham, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta de entradas de la página web del Everton FC si tienes una membresía válida del club o eres titular de un abono de temporada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton contra el Fulham de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Everton y el Fulham:

1. Canales oficiales del club

Entrada general: Por lo general, los precios parten de entre 45 £ y 55 £ .

Por lo general, los precios parten de entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Normalmente, los precios parten de aproximadamente 129 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas vendidas directamente por el club, plataformas de reventa como StubHub publican entradas con precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas generales: Los precios suelen partir de entre 84 £ y 100 £ .

Los precios suelen partir de entre . Asientos en ubicaciones prémium: Los precios suelen oscilar entre 180 £ y más de 300 £.

Everton contra Fulham en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Everton y el Fulham

El Everton llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de todas las competiciones. En su partido más reciente ganó 1-0 a domicilio al Newcastle United en la Premier League, con Thierno Barry como autor del único gol. Antes había vencido al Newcastle por 3-1 en la Carabao Cup, aunque sufrió derrotas ante el Arsenal (2-0) y el Chelsea (2-0) en liga. El Everton empató 2-2 con el Hull City en su otro encuentro reciente, con un total de ocho goles a favor y siete en contra en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Fulham se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Aston Villa en la Premier League. Consiguió una victoria por 1-0 en el campo del Coventry City y otra por 1-0 en el del Hull City en liga, pero perdió ante el Crystal Palace en la Carabao Cup y ante el Ipswich Town por 2-1 en liga. En esos cinco partidos, el Fulham marcó cuatro goles y encajó otros cuatro.

Everton contra Fulham: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Fulham recibió al Everton en la Premier League y perdió 1-2. En los últimos cinco duelos directos, el Everton presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Fulham y un empate. El Everton ha marcado diez goles y ha encajado cinco en esos cinco enfrentamientos.