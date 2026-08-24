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Cómo conseguir entradas para el Estrasburgo vs Mónaco: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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El Estrasburgo se enfrenta al Mónaco en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

El Strasbourg se enfrenta al Monaco el sábado 12 de septiembre de 2026 en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo.

Ambos equipos vuelven a verse las caras después de un apasionante duelo de nueve goles en mayo de 2026, cuando el Strasbourg se impuso por 5-4 al Monaco en casa. En este inicio de la campaña 2026-27, el Monaco llega al partido en una posición más alta en la clasificación, mientras que el Strasbourg aspira a darle la vuelta a un complicado arranque de temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Strasbourg vs Monaco, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Strasbourg vs Monaco de Ligue 1?

El Strasbourg vs Monaco se disputa en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo.

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Ligue 1 - Jornada 4
Stade de la Meinau

¿Cómo comprar entradas para el Strasbourg vs Monaco de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre RC Strasbourg y AS Monaco en el Stade de la Meinau, sigue estos pasos habituales:

1. Portal oficial de venta de entradas del RC Strasbourg

  • Visita el portal oficial de venta de entradas online del RC Strasbourg o utiliza la aplicación móvil oficial del RC Strasbourg Alsace.

2. Plataforma oficial de reventa

  • Dado que los partidos de alta demanda de Ligue 1 en casa en el Stade de la Meinau suelen agotarse con frecuencia entre los abonados, consulta la sección oficial de intercambio/reventa de entradas en la web de venta de entradas del club si no hay asientos estándar disponibles.
  • La reventa del club ofrece entradas auténticas garantizadas a precio nominal.

3. Plataformas secundarias de venta de entradas

  • Si las fuentes oficiales están agotadas, plataformas secundarias como StubHub incluyen opciones de admisión general y hospitalidad.
  • Filtra por precio o por zona del asiento y asegúrate de que el vendedor ofrezca entrega digital antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Strasbourg vs Monaco de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido entre RC Strasbourg y AS Monaco del 12 de septiembre de 2026 varían en función de la plataforma, la categoría del asiento y la disponibilidad:

  • Admisión general oficial (taquilla del club): Las entradas estándar a precio nominal suelen oscilar entre 15 y 60 £ (20 a 70 €) entre los fondos de la grada baja, por ejemplo la Tribune Ouest, y las gradas laterales centrales (Tribune Sud).
  • Plataformas oficiales secundarias / de reventa: Los anuncios secundarios y las plataformas agregadoras secundarias de entradas, como StubHub, empiezan actualmente en torno a 60 a 65 £ (80 a 83 $) para categorías generales de asientos, como Sud Présidentielle o Est Famille.
  • Asientos prémium y reventa prémium: Las vistas centrales de la grada alta o las entradas de categoría preferente de última hora alcanzan entre 90 y 110 £ o más (105 a 125 € o más).

Strasbourg vs Monaco de Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Strasbourg vs Monaco

El Strasbourg ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro. Su único resultado positivo llegó en un amistoso contra el Newcastle United, que terminó 1-1. Su compromiso competitivo más reciente fue una dura derrota por 4-0 ante el Marseille en Ligue 1. A lo largo de esos cinco partidos, el Strasbourg encajó 13 goles y marcó cuatro, un balance que refleja a un equipo que todavía busca asentarse.

El Monaco ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en el campo del Le Havre en Ligue 1. También venció al Gornik Zabrze por 3-2 en la fase de clasificación de la Conference League. Su única derrota llegó contra el Coventry City en un amistoso de pretemporada. El Monaco ha marcado nueve goles en esos cinco partidos y ha encajado seis.

STR

STR - Formulario

SCF
L2-0
NEW
W1-1
OM
L4-0
RCL
W2-1
TRO
W2-6
Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ASM

ASM - Formulario

GOR
W2-3
LEH
W0-1
GOR
W4-1
OM
W2-0
PSG
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Strasbourg vs Monaco: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue una victoria del Strasbourg por 5-4 en el Stade de la Meinau en Ligue 1 el 17 de mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Monaco ha ganado dos, el Strasbourg ha ganado dos y un partido terminó en empate. El Strasbourg también venció al Monaco por 3-1 en la Coupe de France en febrero de 2026. Los cinco encuentros han producido 22 goles en total.

Cara a cara

StrasbourgEmpateMónaco
2
1
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
5
Mónaco badge
Mónaco
ASM
4
F
Copa
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Mónaco badge
Mónaco
ASM
1
F
Ligue 1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
F
Ligue 1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Mónaco badge
Mónaco
ASM
3
F
11Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Strasbourg vs Monaco

En Ligue 1, el Strasbourg ocupa actualmente la 18.ª posición, mientras que el Monaco es quinto.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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