En sus enfrentamientos recientes, el Strasbourg ha llevado generalmente la iniciativa, incluida una clara victoria por 3-0 la última vez que recibió al Auxerre. La afición puede esperar una intensa batalla táctica, con el Auxerre buscando poner fin a su reciente racha sin victorias ante un Strasbourg sólido en su estadio.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Strasbourg-Auxerre, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?

El Strasbourg-Auxerre se disputa en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo, el domingo 1 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 9 1 nov 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

¿Cómo comprar entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Strasbourg y el Auxerre en el Stade de la Meinau, tienes varias opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: La forma más fiable y directa de conseguir entradas a su precio original es a través de la web oficial o la taquilla del Racing Club de Strasbourg Alsace, donde se ponen a la venta para socios o para el público general antes de los partidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas en los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1 varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Gradas de los fondos (Tribune Est / gradas familiares): de 30 a 50 €

Zonas de esquina: de 50 a 80 €

Asientos en las gradas laterales (Tribune Sud / Présidentielle): de 80 a más de 120 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: de 150 a más de 250 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / reventa general: de 30 a 55 €

Ofertas de reventa para asientos estándar en los laterales o las esquinas: de 55 a 95 €

Zona prémium de la grada inferior / sectores de gran demanda: de 95 a más de 140 €

Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Strasbourg y el Auxerre

El Strasbourg ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. En el más reciente perdió 2-1 ante el Paris FC, pero antes empató 1-1 con el Monaco y logró una contundente victoria por 6-2 a domicilio frente al Troyes. También venció al Lens por 2-1 anteriormente en esa serie de partidos. El Strasbourg ha marcado 11 goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

El Auxerre ha logrado dos victorias y sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Brest, y antes también ganó 1-0 al Nice. Esos resultados positivos llegaron tras las derrotas anteriores contra el Lyon (3-1), el Angers (3-1) y el Lens (5-2). El Auxerre ha marcado siete goles y encajado 12 en esos cinco partidos.

Strasbourg-Auxerre: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el partido disputado en Auxerre terminó 0-0. Antes, el Strasbourg ganó 3-0 en casa al Auxerre en octubre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Strasbourg suma tres victorias por ninguna del Auxerre, además de dos empates, y ha sido el equipo dominante en este duelo en las últimas temporadas.