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Cómo conseguir entradas para el Estrasburgo-Auxerre: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de última hora y más

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Strasbourg
Auxerre
Ligue 1

El Estrasburgo se enfrenta al Auxerre en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

En sus enfrentamientos recientes, el Strasbourg ha llevado generalmente la iniciativa, incluida una clara victoria por 3-0 la última vez que recibió al Auxerre. La afición puede esperar una intensa batalla táctica, con el Auxerre buscando poner fin a su reciente racha sin victorias ante un Strasbourg sólido en su estadio.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Strasbourg-Auxerre, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?

El Strasbourg-Auxerre se disputa en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo, el domingo 1 de noviembre de 2026.

crest
Ligue 1 - Jornada 9
Stade de la Meinau

¿Cómo comprar entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?

Si quieres comprar entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre el Strasbourg y el Auxerre en el Stade de la Meinau, tienes varias opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas: La forma más fiable y directa de conseguir entradas a su precio original es a través de la web oficial o la taquilla del Racing Club de Strasbourg Alsace, donde se ponen a la venta para socios o para el público general antes de los partidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas en los canales oficiales del club se han agotado por completo, a menudo es posible encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1 varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

  • Gradas de los fondos (Tribune Est / gradas familiares): de 30 a 50 €
  • Zonas de esquina: de 50 a 80 €
  • Asientos en las gradas laterales (Tribune Sud / Présidentielle): de 80 a más de 120 €
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: de 150 a más de 250 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Grada superior / reventa general: de 30 a 55 €
  • Ofertas de reventa para asientos estándar en los laterales o las esquinas: de 55 a 95 €
  • Zona prémium de la grada inferior / sectores de gran demanda: de 95 a más de 140 €

Strasbourg-Auxerre de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Strasbourg y el Auxerre

El Strasbourg ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. En el más reciente perdió 2-1 ante el Paris FC, pero antes empató 1-1 con el Monaco y logró una contundente victoria por 6-2 a domicilio frente al Troyes. También venció al Lens por 2-1 anteriormente en esa serie de partidos. El Strasbourg ha marcado 11 goles y encajado nueve en esos cinco encuentros.

El Auxerre ha logrado dos victorias y sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Brest, y antes también ganó 1-0 al Nice. Esos resultados positivos llegaron tras las derrotas anteriores contra el Lyon (3-1), el Angers (3-1) y el Lens (5-2). El Auxerre ha marcado siete goles y encajado 12 en esos cinco partidos.

STR

STR - Formulario

TRO
W2-6
ASM
D1-1
PAR
L2-1
NCE
L2-1
PSG
L1-3
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
AJA

AJA - Formulario

NCE
W1-0
B29
W2-1
CLE
W4-3
REN
L4-1
LEH
W1-3
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Strasbourg-Auxerre: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el partido disputado en Auxerre terminó 0-0. Antes, el Strasbourg ganó 3-0 en casa al Auxerre en octubre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Strasbourg suma tres victorias por ninguna del Auxerre, además de dos empates, y ha sido el equipo dominante en este duelo en las últimas temporadas.

Cara a cara

StrasbourgEmpateAuxerre
4
1
0
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
F
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
F
9Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
7421135+814
W
L
W
D
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
W
W
W
W
L
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
W
L
W
D
W
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
W
L
W
W
5
MónacoMónacoASM
7421106+414
L
D
W
D
W
6
RennesRennesREN
74121514+113
L
W
L
W
W
7
LorientLorientFCL
732276+111
W
W
L
D
W
8
NizaNizaNCE
8323810-211
W
L
W
W
L
9
LensLensRCL
73131411+310
W
W
L
D
L
10
MarsellaMarsellaOM
73041410+49
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
82331412+29
L
D
W
L
L
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
13
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
W
L
W
W
L
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
L
L
L
D
W
15
AngersAngersSCO
7214915-67
L
L
W
D
L
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
L
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
L
L
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
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