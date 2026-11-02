El Espanyol recibe al Deportivo de A Coruña el domingo 8 de noviembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en LaLiga en febrero de 2018, en el estadio de Riazor, y terminó con un disputado empate a 0-0. La actuación reciente más destacada del Espanyol ante el Deportivo llegó en septiembre de 2017, cuando logró una contundente victoria en casa por 4-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

El Espanyol contra el Deportivo de A Coruña se disputa en el RCDE Stadium de Barcelona el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 10:15 RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el Real Club Deportivo de A Coruña en el RCDE Stadium, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía principal y más fiable para comprar entradas oficiales para el partido es el portal de venta de entradas del RCD Espanyol. Los socios y el público general pueden estar pendientes de las actualizaciones del calendario de venta y conseguir localidades en las distintas categorías en cuanto se abra la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Espanyol contra el Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el Real Club Deportivo de A Coruña pueden conseguirse a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Localidades generales: Las entradas suelen costar entre 30 y 70 € , según la categoría y la ubicación con respecto al terreno de juego del RCDE Stadium.

Las entradas suelen costar entre , según la categoría y la ubicación con respecto al terreno de juego del RCDE Stadium. Periodos de venta preferente para socios y miembros del club: Los socios pueden acceder a la venta anticipada y conseguir localidades estándar a su precio nominal habitual, que suele partir de unos 25 € en las zonas superiores.

Los socios pueden acceder a la venta anticipada y conseguir localidades estándar a su precio nominal habitual, que suele partir de unos en las zonas superiores. Paquetes VIP y de hospitalidad: Las entradas prémium de hospitalidad del club y las experiencias en palcos privados disponibles a través de los canales oficiales suelen costar desde 150 hasta más de 300 € por persona e incluyen servicio de restauración y asientos con vistas privilegiadas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas de reventa estándar: Desde aproximadamente 22 hasta 50 € , según la oferta y la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Desde aproximadamente , según la oferta y la demanda a medida que se acerca el día del partido. Localidades de categoría intermedia: Los precios de las localidades laterales y de las zonas centrales de la grada inferior oscilan entre 70 y 150 € .

Los precios de las localidades laterales y de las zonas centrales de la grada inferior oscilan entre . Localidades prémium o de alta demanda: Las localidades centrales de los laterales o las entradas escasas de última hora pueden costar entre 180 y más de 300 €.

Espanyol contra Deportivo de A Coruña en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol y del Deportivo de A Coruña

El Espanyol llega a este partido tras una racha complicada: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Elche, y durante esa racha también cayó por 2-1 frente al Rayo Vallecano. La única nota positiva fue la victoria a domicilio por 0-2 contra Osasuna, pero el equipo de Gonzalez ha encajado nueve goles en esos cinco partidos, una cifra que pone de relieve su fragilidad defensiva.

El Deportivo ha mostrado más estabilidad, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo por 2-3 en el campo del Villarreal destaca como un buen resultado, y en su encuentro más reciente de LaLiga empató 1-1 con el Real Betis. También perdió 1-3 ante el FC Porto en un amistoso y cayó 0-1 frente al Sevilla, pero su balance general refleja que es un equipo al que cuesta superar de forma habitual.

Espanyol contra Deportivo de A Coruña: enfrentamientos recientes

Los dos clubes se enfrentaron por última vez en un partido de LaLiga en febrero de 2018, que terminó 0-0 con el Deportivo como local. Si se tienen en cuenta los cinco enfrentamientos anteriores registrados, el Espanyol presenta un balance general mejor, y su victoria en casa por 4-1 en septiembre de 2017 fue el resultado más contundente de la serie. El Deportivo logró una victoria por 1-2 en su propio campo en mayo de 2017, por lo que ambos equipos han sumado puntos ante el otro en los últimos años, aunque el balance del Espanyol como local en este duelo es especialmente sólido.