El Espanyol recibe al Celta de Vigo el domingo 13 de diciembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 14 de febrero de 2026 en el RCDE Stadium y fue un partido emocionante que acabó en un disputado empate 2-2. Aquel encuentro puso de manifiesto lo igualados que son sus duelos: el Celta de Vigo rescató un punto gracias a un decisivo gol del empate en el tiempo añadido del veterano delantero Borja Iglesias.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Espanyol-Celta de Vigo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Espanyol-Celta de Vigo de LaLiga?

El Espanyol-Celta de Vigo se juega el domingo 13 de diciembre de 2026 en el RCDE Stadium de Barcelona.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 RCDE Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Espanyol-Celta de Vigo de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Espanyol-Celta de Vigo de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del club (RCD Espanyol): Para los partidos que se disputan en el RCDE Stadium de Barcelona, las entradas pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Espanyol. El club suele abrir primero la venta a los socios y, una o dos semanas antes del partido, pone las localidades restantes a disposición del público general.

Para los partidos que se disputan en el RCDE Stadium de Barcelona, las entradas pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Espanyol. El club suele abrir primero la venta a los socios y, una o dos semanas antes del partido, pone las localidades restantes a disposición del público general. Web oficial del club (Celta de Vigo): Para los partidos que se disputan en el Estadio de Balaídos de Vigo, las entradas están disponibles directamente en la sección de venta de entradas de la web oficial del Celta de Vigo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Espanyol-Celta de Vigo de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Espanyol-Celta de Vigo de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Socios del club: Desde 31,50 € .

Desde . Público general (asientos estándar): Desde 35 € .

Desde . Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde 145 € .

Desde . Experiencias para aficionados el día del partido: Desde 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub. ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

Entradas estándar o económicas de reventa: Suelen rondar entre 34 y 42 € .

Suelen rondar . Precio medio de mercado: Se sitúa aproximadamente entre 85 y 105 € .

Se sitúa aproximadamente . Paquetes VIP y prémium de reventa: Sus precios parten de una horquilla de 120 a 140 € y pueden subir.

Espanyol-Celta de Vigo de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Espanyol y el Celta de Vigo

El Espanyol ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente acabó en un empate 0-0 ante el Deportivo de La Coruña en LaLiga, mientras que su resultado más destacado en esta racha fue una victoria por 1-0 a domicilio frente al Villarreal. Las derrotas ante el Sestao en la Copa del Rey, el Racing de Santander y el Atlético de Madrid son los momentos más bajos de una etapa difícil.

El Celta de Vigo ha cosechado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante el Levante en LaLiga, después de caer 1-2 frente al Union St. Gilloise en la Europa League y 3-0 ante el Rayo Vallecano. Una victoria por 5-0 sobre el Salamanca CF UDS en la Copa del Rey es el resultado más reciente que figura en su registro, y antes, en esta misma racha, empató 0-0 con el Real Betis.

Espanyol-Celta de Vigo: resultados recientes de sus enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en LaLiga el 14 de febrero de 2026, cuando el Espanyol y el Celta de Vigo empataron 2-2 en el RCDE Stadium. En los últimos cinco duelos directos recogidos en los datos, el Celta de Vigo presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del Espanyol y un empate. El Celta ha ganado sus dos últimas visitas al campo del Espanyol: se impuso por 2-0 en abril de 2025 y por 1-0 en noviembre de 2025.