La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional entre Eslovenia y Suiza en el estadio Stožice de Liubliana. Ambas selecciones llegan a este encuentro de la fase de grupos con calidad y motivación, lo que lo convierte en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

GOAL ofrece todos los detalles sobre la fecha del partido, el estadio, los precios de las entradas y cómo conseguir asiento.

¿Cuándo comienza el Eslovenia-Suiza de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Eslovenia-Suiza se disputará en el estadio Stožice de Liubliana. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha del partido.

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

¿Dónde comprar entradas para el Eslovenia-Suiza?

Las entradas oficiales se ponen a la venta a través de Eventim Slovenia, el canal principal de la federación anfitriona para la venta general de entradas de los partidos de la selección en casa. Se recomienda a los aficionados registrarse y reservar cuanto antes, una vez se abra la venta general, para conseguir localidades de la asignación ordinaria.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o no hay localidades disponibles en el sector que deseas, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eslovenia-Suiza?

Las entradas oficiales vendidas a través de Eventim cuestan desde 26 € para localidades estándar, en función de la zona y la visibilidad dentro del estadio Stožice.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios parten de unos 63 € cuando se agotan las localidades estándar de venta general en los canales oficiales.

Eslovenia-Suiza de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Eslovenia y Suiza

Eslovenia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y seis en contra. Su encuentro más reciente terminó en derrota por 2-1 ante Croacia y, antes de eso, empató 1-1 con Chipre. Su única victoria en esta serie llegó a domicilio ante Montenegro, al que venció por 3-2. La irregularidad de sus resultados y sus cifras goleadoras refleja que el equipo aún busca una trayectoria estable.

La trayectoria reciente de Suiza es considerablemente mejor. El equipo de Yakin ganó cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue el 3-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial. Antes de ese tropiezo, superó a Colombia en los penaltis tras un empate 0-0, derrotó 2-0 a Argelia y ganó 2-1 a Canadá. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco, y encadenó cuatro victorias antes de la derrota frente a Argentina.

Eslovenia-Suiza: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 0-0 en Liubliana, en un partido de clasificación para el Mundial disputado en octubre de 2025. Antes, Suiza había ganado 3-0 el partido de ida en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Suiza presenta un mejor balance, con tres victorias por una de Eslovenia y un empate.