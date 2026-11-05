La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un partido decisivo: Escocia se prepara para recibir a Macedonia del Norte en un duelo crucial del Grupo E. Ambas selecciones buscan tomar la iniciativa en el grupo, lo que convierte este encuentro internacional en una cita imprescindible para los aficionados de toda Europa.

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¿Cuándo empieza el Escocia contra Macedonia del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Escocia contra Macedonia del Norte se disputará en Hampden Park, en Glasgow, con el horario de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

¿Dónde comprar entradas para el Escocia contra Macedonia del Norte?

La venta oficial de entradas para este partido de la Liga de Naciones de la UEFA se gestiona directamente a través del portal en línea de la federación de fútbol anfitriona, donde se ponen a la venta las entradas para el público general. Los aficionados deberían registrarse pronto en la plataforma oficial para conseguir entradas estándar antes de que se agoten los cupos disponibles.

Si termina el periodo de venta inicial o se agotan las localidades en la plataforma oficial, las plataformas de reventa como StubHub son una alternativa si ya no quedan entradas en el sitio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia contra Macedonia del Norte?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial parten de aproximadamente 35 € para las localidades generales, según la zona del estadio y la categoría elegida.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios parten de unos 90 € por localidad cuando se agotan las entradas estándar de la venta oficial.

Escocia contra Macedonia del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Escocia y Macedonia del Norte

Escocia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y ningún empate en ese periodo. Sus resultados más recientes llegaron en el Mundial, donde perdió 3-0 ante Brasil y 1-0 ante Marruecos. Antes de esos tropiezos, venció 1-0 a Haití y 4-1 a Curazao, demostrando su potencial ofensivo cuando tiene un buen día. En esos cinco encuentros, Escocia marcó seis goles y encajó cinco.

A Macedonia del Norte le ha costado mantener la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Turquía, y también cayó 4-0 frente a Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial. La derrota por 7-1 ante Gales en una fase anterior de la campaña fue su resultado más abultado en esta serie de partidos. Macedonia del Norte marcó un solo gol y encajó quince en esos cinco encuentros.

Escocia contra Macedonia del Norte: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en septiembre de 2013, cuando Escocia ganó 2-1 a domicilio ante Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial. En los últimos cuatro enfrentamientos directos registrados, Escocia presenta el mejor balance, con dos victorias frente a una de Macedonia del Norte y un empate. El triunfo de Escocia por 2-0 como local en 2009 sigue siendo su victoria más contundente en esta serie de partidos.