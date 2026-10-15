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UEFA Nations League B
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Hampden Park
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Cómo conseguir entradas para el Escocia-Macedonia del Norte: precios de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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UEFA Nations League A
Escocia
Macedonia del Norte

Escocia se enfrenta a Macedonia del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas.

La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un partido de mucho en juego: Escocia se prepara para enfrentarse a Macedonia del Norte en un duelo decisivo del grupo E. Ambas selecciones buscan tomar la iniciativa en el grupo, lo que convierte este encuentro internacional en una cita imprescindible para los aficionados de toda Europa.

Tras una serie de partidos muy disputados entre ambas selecciones, se espera un ambiente electrizante en el estadio. Los aficionados pueden esperar un duelo físico y de ida y vuelta, con puntos clave para el ascenso y la clasificación en juego.

GOAL te ofrece toda la información oficial del partido, los precios y las indicaciones para conseguir tu entrada hoy mismo.

¿A qué hora empieza el Escocia-Macedonia del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Escocia-Macedonia del Norte se disputará en Hampden Park, en Glasgow, con la hora de inicio aún por confirmar.

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UEFA Nations League B - Jornada 5
Hampden Park

¿Dónde comprar entradas para el Escocia-Macedonia del Norte?

La venta oficial de entradas para este partido de la Liga de Naciones de la UEFA se gestiona directamente a través del portal en línea de la federación anfitriona, donde se pueden adquirir las entradas destinadas al público general. Los aficionados deberían registrarse cuanto antes en la plataforma oficial para conseguir entradas antes de que se agoten los cupos habituales.

Si termina el periodo de venta inicial o se agotan las localidades en la plataforma oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa si las entradas del sitio oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Escocia-Macedonia del Norte?

Las entradas individuales para este partido en el portal oficial parten de unos 35 € para las localidades generales, según la zona del estadio y la categoría elegida.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios parten de unos 90 € por asiento cuando se agotan las entradas habituales de la venta inicial.

Escocia-Macedonia del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Escocia y Macedonia del Norte

Escocia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y ningún empate en ese periodo. Sus resultados más recientes llegaron en el Mundial, donde perdió 3-0 ante Brasil y 1-0 ante Marruecos. Antes de esos tropiezos, venció 1-0 a Haití y se impuso 4-1 a Curazao, una muestra de su capacidad ofensiva cuando tiene un buen día. En esos cinco encuentros, Escocia marcó seis goles y encajó cinco.

A Macedonia del Norte le ha costado encontrar la regularidad: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Turquía, y también cayó 4-0 frente a Dinamarca en la fase de clasificación para el Mundial. La derrota por 7-1 ante Gales, sufrida anteriormente en la campaña, fue la más abultada de esta serie de partidos. Macedonia del Norte marcó solo un gol y encajó quince en esos cinco encuentros.

SCO

SCO - Formulario

BRA
L0-3
SVN
D0-0
SUI
L0-3
MKD
W0-2
SVN
L1-2
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MKD

MKD - Formulario

TUR
L4-0
SUI
L0-3
SVN
L2-0
SCO
L0-2
SUI
L3-0
Gol marcado (encajado)
0/14
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Escocia-Macedonia del Norte: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Escocia ganó 2-1 a domicilio ante Macedonia del Norte en la fase de clasificación para el Mundial. En los últimos cuatro enfrentamientos directos registrados, Escocia presenta el mejor balance, con dos victorias por una de Macedonia del Norte y un empate. La victoria de Escocia por 2-0 en casa en 2009 sigue siendo su resultado más contundente en estos enfrentamientos.

Cara a cara

EscociaEmpateMacedonia del Norte
3
1
1
UEFA Nations League B
Macedonia del Norte badge
Macedonia del Norte
MKD
0
Escocia badge
Escocia
SCO
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Macedonia del Norte badge
Macedonia del Norte
MKD
1
Escocia badge
Escocia
SCO
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Macedonia del Norte badge
Macedonia del Norte
MKD
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Escocia badge
Escocia
SCO
2
Macedonia del Norte badge
Macedonia del Norte
MKD
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Macedonia del Norte badge
Macedonia del Norte
MKD
1
Escocia badge
Escocia
SCO
0
F
7Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5



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