Cómo conseguir entradas para el Elversberg vs Bayern de Múnich: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Elversberg se enfrenta al Bayern de Múnich el domingo 13 de septiembre de 2026 en el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde de Spiesen-Elversberg.

Este encuentro representa un raro duelo en la máxima categoría entre el modesto SV Elversberg y el Bayern de Múnich, 33 veces campeón de Alemania. El Bayern de Múnich llega a la cita en su mejor momento tras derrotar por 2-1 al Borussia Dortmund para conquistar la Supercopa de Alemania.

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¿Cuándo es el saque inicial del Elversberg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 3 13 sept 2026 - 11:30 Ursapharm-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Elversberg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga Elversberg vs. Bayern de Múnich en el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, las mejores opciones dependen de si buscas asientos en la zona local, entradas para la sección de aficionados visitantes o disponibilidad en el mercado secundario:

Tienda oficial de entradas del SV Elversberg (afición local): Como Elversberg es el anfitrión del partido, la venta principal de entradas se realiza directamente a través de la tienda oficial online de entradas del SV Elversberg. Las entradas también pueden comprarse a través de su línea telefónica oficial o directamente en la tienda para aficionados del estadio.

"Club Sale" del SV Elversberg (reventa oficial): Si las entradas normales para la afición local se agotan rápido, consulta el mercado secundario oficial de entradas del SV Elversberg ("Club Sale"), donde los abonados revenden sus asientos legalmente a precio nominal.

Intercambio oficial de entradas / Zweitmarkt del FC Bayern de Múnich (afición visitante): Si apoyas al Bayern de Múnich, las entradas asignadas para partidos fuera de casa se distribuyen a través del portal oficial de entradas del FC Bayern. Las solicitudes de socios se abren al principio de la temporada, pero las entradas visitantes restantes o las reventas se publican periódicamente en la plataforma oficial de reventa "Zweitmarkt" del Bayern para socios del club.

Plataformas de mercado secundario: Si los canales principales están completamente agotados, sitios de venta secundaria como StubHub suelen ofrecer entradas revendidas por vendedores particulares, aunque los precios a menudo están inflados por encima del valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elversberg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Elversberg vs Bayern de Múnich varían significativamente dependiendo de si compras entradas a precio nominal a través de los canales oficiales de los clubes o si recurres a la reventa en el mercado secundario:

Entradas oficiales a precio nominal (venta principal):

Zona de pie: Aproximadamente entre 13 £ y 22 £ (15 € y 25 €) Entradas de asiento: Aproximadamente entre 30 £ y 60 £ (35 € y 70 €) Sección de aficionados visitantes (asignación del FC Bayern): Normalmente oscila entre 15 £ y 45 £ (18 € y 50 €), con un control estricto por parte de las asignaciones para socios del FC Bayern.

Mercado secundario y plataformas de reventa:

Debido a que el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde tiene una capacidad limitada y el Bayern de Múnich es un rival de gran demanda, el mercado secundario, como StubHub, fluctúa en función de la demanda. Las entradas de reventa suelen partir de aproximadamente 730 £ a 980 £+ (850 € a 1.150 €+) para los asientos más básicos, mientras que las localidades prémium y en tribuna lateral suelen anunciarse a precios considerablemente más altos.



Elversberg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elversberg vs Bayern de Múnich

Elversberg llega con una sólida racha reciente, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-3 sobre el MSV Duisburg en la DFB-Pokal el 22 de agosto. También venció al Lorient por 4-1 y al Strasbourg por 5-2 en pretemporada, y sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 ante el Mallorca. En esos cinco partidos, Elversberg marcó 11 goles y encajó ocho.

Los últimos cinco partidos del Bayern de Múnich se saldaron con cinco victorias en cinco encuentros. El más reciente fue el triunfo por 2-1 en la Supercup sobre el Borussia Dortmund el 22 de agosto. También derrotó al RB Leipzig por 3-1 y al FC Heidenheim por 4-2 en la preparación de pretemporada. El Bayern marcó 12 goles en esos cinco partidos y encajó cinco, sin dejar la portería a cero pero con el pleno de puntos en cada encuentro.

Elversberg vs Bayern de Múnich: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos entre Elversberg y Bayern de Múnich en los últimos cinco duelos. Este partido puede representar un cruce poco habitual o incluso el primero entre ambos clubes a este nivel, y se añadirá más contexto histórico cuando haya datos disponibles.

Clasificación del Elversberg vs Bayern de Múnich

En la Bundesliga, Elversberg ocupa actualmente la séptima posición, mientras que el Bayern de Múnich es tercero en la clasificación de este arranque de temporada.