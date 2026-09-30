Cómo conseguir entradas para el Elversberg vs Augsburg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Elversberg se enfrenta al Augsburg el sábado 17 de octubre de 2026 en el Ursapharm-Arena de Spiesen-Elversberg.

El FC Augsburg también llega con una sólida inercia en este inicio de temporada, destacada por una impresionante victoria por 4-1 a domicilio contra el Eintracht Frankfurt en la jornada 2. Históricamente, el FC Augsburg sigue invicto en los enfrentamientos oficiales previos entre ambos clubes.

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¿Cuándo es el saque inicial del Elversberg vs Augsburg de la Bundesliga?

El Elversberg vs Augsburg comienza en el Ursapharm-Arena de Spiesen-Elversberg el sábado 17 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Elversberg vs Augsburg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el SV Elversberg y el FC Augsburg, tienes unas cuantas opciones oficiales y de mercado secundario:

1. Canales oficiales del club (mercado primario)

Tienda oficial de entradas del SV Elversberg: Como el SV Elversberg es el anfitrión del partido en el URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, las entradas se ponen primero a la venta a través del portal oficial online de entradas del SV Elversberg.

Preventa para socios del club: Los socios del SV Elversberg suelen tener prioridad exclusiva anticipada para comprar entradas antes de que comience la venta general al público.

Venta general al público: Las entradas que queden tras la preventa del club salen a la venta general para el público a través de la tienda online del club o en los puntos de venta oficiales locales.

Zona visitante: Si apoyas al FC Augsburg, las entradas para la afición visitante se asignan directamente a través del portal oficial de entradas del FC Augsburg para sus socios y peñas.

2. Plataformas secundarias de entradas (mercado de reventa)

Si se agota el cupo oficial, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa de vendedores particulares.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Elversberg vs Augsburg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido entre SV Elversberg y FC Augsburg dependen de si compras directamente a través de canales oficiales primarios o de plataformas secundarias de reventa:

1.Precios oficiales de las entradas (mercado primario - SV Elversberg)

Para los partidos en casa en el URSAPHARM-Arena, las entradas oficiales a precio nominal suelen moverse en estas franjas:

Zona de pie (Stehplatz): 16,00 € - 18,00 €

Asiento categoría 3: 35,00 € (precio completo) / 31,00 € (reducido)

Asiento categoría 2: 41,00 € (precio completo) / 37,00 € (reducido)

Asiento categoría 1: 47,00 € (precio completo) / 43,00 € (reducido)

2. Precios de las entradas en el mercado secundario

Debido a que el aforo del recinto es limitado, la alta demanda en plataformas secundarias de entradas como StubHub fluctúa en función de la oferta, la calidad del asiento y la demanda del partido:

Precio inicial de reventa: Aproximadamente 165,00 € - 185,00 € dependiendo de la ubicación del asiento y del margen del vendedor.

Elversberg vs Augsburg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elversberg vs Augsburg

El Elversberg ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y amistosos, con su única derrota llegada en su encuentro más reciente, una derrota por 2-1 ante el Bayern Munich en la Bundesliga el 13 de septiembre. Antes de eso, venció al Borussia Mönchengladbach por 4-3 y al Bayer Leverkusen por 3-2 en liga, y también ganó por 3-1 en el campo del MSV Duisburg en la DFB-Pokal. En esos cinco partidos, Elversberg marcó 12 goles y encajó ocho, reflejando a un equipo que genera y concede con facilidad.

El Augsburg llega a este partido con cuatro victorias en cinco encuentros en todas las competiciones, y su único borrón fue una derrota por 4-0 en un amistoso ante el Leeds United. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen, pero antes de eso había enlazado tres victorias seguidas, incluida una victoria por 4-1 a domicilio ante el Eintracht Frankfurt y un triunfo por 3-0 en casa contra el Schalke. El Augsburg marcó 11 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Elversberg vs Augsburg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la DFB-Pokal el 7 de agosto de 2015, cuando el Augsburg ganó por 3-1 en Elversberg. Los otros cuatro partidos registrados se remontan todos a la etapa de la Regionalliga entre 2004 y 2006, con dos empates y dos victorias del Augsburg. En el total de esos cinco partidos, el Augsburg no ha perdido contra el Elversberg.