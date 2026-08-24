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Cómo conseguir entradas para el Elche vs Real Sociedad: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Elche se enfrenta a la Real Sociedad en LaLiga. Aquí te contamos cómo puedes conseguir tus entradas

Elche se enfrenta a la Real Sociedad el lunes 7 de septiembre de 2026 en el Estadio Martínez Valero de Elche.

En su encuentro liguero más reciente, en febrero de 2026, la Real Sociedad logró una victoria por 3-1 sobre el Elche en el estadio de Anoeta. La Real Sociedad buscará mantener su claro dominio en el cara a cara ante el Elche, ya que ambos clubes persiguen puntos importantes al inicio de la temporada.  

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elche vs Real Sociedad, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Elche vs Real Sociedad de LaLiga?

Elche vs Real Sociedad se disputa en el Estadio Martínez Valero de Elche, con los detalles oficiales sobre la hora del saque inicial aún por confirmar a través de tu operador local.

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Primera División - Jornada 4
Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

Puedes conseguir entradas para el Getafe vs Celta de Vigo en el Estadio Coliseum utilizando los canales oficiales de venta de entradas del club o plataformas verificadas de agregación de entradas.

  • Las entradas oficiales suelen salir a la venta al público general entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.
  • Taquilla oficial del Getafe CF
    • Selecciona la grada que prefieras, por ejemplo, Fondo Norte, Fondo Sur o Tribuna, y completa el proceso de compra para recibir pases de acceso digitales o en el móvil.
  • Plataformas secundarias de entradas y revendedores:
    • Plataformas como StubHub publican inventario de reventa antes del lanzamiento oficial para el público general.
    • Compara la ubicación de las secciones y comprueba si hay protección al aficionado o garantías de devolución del 100 % antes de comprar.
  • En el estadio (día de partido):
    • Las taquillas del Estadio Coliseum suelen vender las entradas restantes para partidos individuales el día del encuentro, aunque la disponibilidad en las zonas más demandadas puede ser limitada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Celta de Vigo de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Getafe vs Celta de Vigo varían en función de si compras directamente en la taquilla del club o a través de agregadores secundarios de entradas.

Desglose de precios por categoría

  • Entradas oficiales para el público general (taquilla del Getafe CF):
    • Detrás de la portería (Fondo Norte y Fondo Sur):25 £ - 43 £ (30 € - 50 €)
    • Gradas laterales (Lateral / Tribuna Este):43 £ - 68 £ (50 € - 80 €)
    • Tribuna principal (Tribuna Oeste):68 £ - 103 £ (80 € - 120 €)
  • Mercado secundario y agregadores:
    • Los precios de reventa de salida en plataformas como StubHub oscilan entre 50 £ y más de 155 £ (60 € y más de 180 €), con los asientos prémium alcanzando una media de más de 210 £.

Elche vs Real Sociedad de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Elche vs Real Sociedad

El Elche llega a este partido sin ganar en sus últimos cuatro encuentros, tras registrar una victoria y cuatro empates en sus cinco partidos más recientes. Su único triunfo llegó contra Kaizer Chiefs en un amistoso de pretemporada, mientras que su estreno en LaLiga terminó 1-1 ante Deportivo de A Coruna. Antes de ese debut liguero encadenó tres empates consecutivos en amistosos, incluido un 2-2 ante Córdoba y otro 2-2 frente a Al-Ain. En esos cinco partidos, el Elche marcó seis goles y encajó seis.

El balance reciente de la Real Sociedad deja sensaciones complicadas. Ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, al imponerse por 4-2 al Aston Villa en pretemporada antes de perder sus cuatro encuentros finales. Esa racha incluyó derrotas consecutivas ante FC Koeln y una derrota por 3-1 frente al Chelsea en su último partido antes de que comenzara la temporada. El equipo de Matarazzo marcó ocho goles en esos cinco encuentros, pero encajó diez.

ELC

ELC - Formulario

ALA
D2-2
COR
D2-2
COR
D1-1
BAR
L0-5
SAN
L3-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RSO

RSO - Formulario

CHE
L3-1
BET
L1-0
RMA
L4-1
ESP
W2-1
CEL
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Elche vs Real Sociedad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando la Real Sociedad venció al Elche por 3-1 en un partido de LaLiga en Anoeta. Antes de eso, ambos empataron 1-1 cuando el Elche recibió a la Real Sociedad en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, la Real Sociedad manda con tres victorias por ninguna del Elche, además de dos empates. La Real Sociedad ha marcado diez goles en esos cinco partidos y ha encajado cuatro.

Cara a cara

ElcheEmpateReal Sociedad
0
1
4
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
F
3Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Elche vs Real Sociedad

En la clasificación actual de LaLiga, el Elche es octavo, mientras que la Real Sociedad ocupa la 16.ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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