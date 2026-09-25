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Primera División
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
team-logoCelta Vigo
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Cómo conseguir entradas para el Elche vs Celta de Vigo: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Elche
Celta Vigo
Primera División

Elche se enfrenta al Celta de Vigo en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

Elche se enfrenta al Celta de Vigo el domingo 11 de octubre de 2026 en el Estadio Martínez Valero de Elche.

Los partidos entre estos dos equipos han sido históricamente encuentros igualados y defensivos, con una media de alrededor de 2,1 goles por partido en LaLiga. En su enfrentamiento más reciente, el 3 de mayo de 2026, el Celta de Vigo logró una convincente victoria por 3-1 en el Estadio de Balaídos, gracias a los goles de Hugo Álvarez, Iago Aspas y Borja Iglesias.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Elche vs Celta de Vigo, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial de Elche vs Celta de Vigo en LaLiga?

Elche vs Celta de Vigo se juega en el Estadio Martínez Valero de Elche, el domingo 11 de octubre de 2026.

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Primera División - Jornada 8
Estadio Martinez Valero

¿Cómo comprar entradas para Elche vs Celta de Vigo en LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido entre Elche y Celta de Vigo en el Estadio Manuel Martínez Valero, sigue estos pasos principales:

  1. Sitio web oficial de entradas del Elche CF
    Visita el portal oficial del Elche CF para comprar entradas primarias directamente. Las entradas para los partidos suelen salir a la venta general entre 1 y 2 semanas antes de la fecha del encuentro, una vez que se confirman los horarios exactos de LaLiga.
  2. Taquillas del estadio
    Si las entradas no se agotan online, puedes comprarlas directamente en persona en las taquillas del Estadio Manuel Martínez Valero de Elche en los días previos al partido o el mismo día del encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para Elche vs Celta de Vigo en LaLiga?

Para el próximo partido de LaLiga entre Elche CF y RC Celta de Vigo en el Estadio Manuel Martínez Valero, los precios de las entradas varían según el canal de compra y la zona del asiento:

1. Entradas oficiales primarias del club

Al comprar directamente a través de la taquilla oficial del Elche CF o de los canales primarios de venta de entradas, los precios estándar de día de partido suelen seguir estos tramos:

  • Detrás de las porterías / gradas altas (Fondo Norte / Fondo Sur): 15 € - 30 €
  • Gradas laterales / asientos preferentes (Preferencia): 30 € - 50 €
  • Tribuna principal / asientos VIP (Tribuna Central): 50 € - 80 €+

Elche vs Celta de Vigo en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Elche vs Celta de Vigo

Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y dos empates. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante la Real Sociedad, y también cayó por 3-2 ante el Racing de Santander. El resultado más abultado en esa racha fue una derrota por 0-5 ante el Barcelona. En esos cinco partidos, Elche ha marcado ocho goles y ha encajado catorce.

El Celta de Vigo tampoco ha ganado en sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Getafe, y también empató 0-0 con la Real Sociedad. El Celta perdió 0-2 ante el Athletic Club en ese tramo. Ha marcado dos goles y ha encajado cinco en sus últimos cinco partidos.

ELC

ELC - Formulario

SAN
L3-2
RSO
L2-3
ATH
D1-1
RMA
L2-3
ESP
W1-3
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
CEL

CEL - Formulario

RSO
D0-0
GET
D1-1
MAL
D1-1
OMO
L1-0
SAN
W5-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Elche vs Celta de Vigo: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Celta de Vigo ganó 3-1 en casa. Antes de eso, Elche ganó 2-1 en el Estadio Martínez Valero en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Celta tiene ventaja con tres victorias frente a una de Elche, con un partido terminado en empate.

Cara a cara

ElcheEmpateCelta Vigo
1
0
4
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Elche badge
Elche
ELC
0
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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