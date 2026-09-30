El Eintracht Frankfurt se enfrenta al FC Köln el viernes 16 de octubre de 2026 en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

Ambos clubes representan bastiones tradicionales del fútbol en Alemania y cuentan con aficiones apasionadas de las regiones de Hesse y Renania del Norte-Westfalia. Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido muy competidos y a menudo se han resuelto con empates muy igualados o partidos de muchos goles.

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¿Cuándo es el saque inicial del Eintracht Frankfurt vs FC Koeln de la Bundesliga?

El Eintracht Frankfurt vs FC Köln arranca en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

Bundesliga - Jornada 6 16 oct 2026 - 14:30 Deutsche Bank Park

¿Cómo comprar entradas para el Eintracht Frankfurt vs FC Koeln de la Bundesliga?

Comprar entradas para un partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt y el FC Köln depende de si tienes previsto sentarte con la afición local en el Deutsche Bank Park de Frankfurt o en la zona visitante con los seguidores del FC Köln.

1. Entradas oficiales locales (Eintracht Frankfurt)

Prioridad para socios del club: El Eintracht Frankfurt tiene más de 160.000 socios, y las entradas para los partidos se ponen primero a disposición de los miembros oficiales del club a través del portal oficial de entradas. En los partidos de alta demanda, las entradas suelen agotarse durante esta fase de preventa.

Plataforma oficial de reventa (Ticketbörse): Si el partido se agota o no hay venta general disponible, la opción oficial más segura es la Ticketbörse del club. Los abonados ponen aquí a disposición sus asientos no utilizados a precios estándar de valor nominal. Está disponible directamente dentro de la tienda oficial de entradas, y la disponibilidad cambia constantemente a medida que se acerca el día del partido.

2. Entradas oficiales visitantes (afición del FC Köln)

Cupo visitante: Si quieres sentarte en la zona visitante, las entradas se distribuyen directamente a través del servicio oficial de entradas del FC Köln.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Eintracht Frankfurt vs FC Koeln de la Bundesliga?

El coste de las entradas para un partido de Bundesliga entre el Eintracht Frankfurt vs. FC Köln en el Deutsche Bank Park varía de forma significativa en función de si las compras a través de los canales oficiales del club o en plataformas secundarias de reventa.

1. Precios oficiales a valor nominal (venta primaria y Ticketbörse)

Al comprar directamente a través del portal oficial del Eintracht Frankfurt o de su servicio oficial de reventa (Ticketbörse), los precios se ajustan estrictamente a la tarificación estándar por categorías:

Zona de pie (Stehplatz / Nordwestkurve): Aproximadamente 15 € a 20 €

Asientos estándar (categorías 3–5): Aproximadamente 30 € a 60 €

Categoría 1 y asientos preferentes (tribuna principal y grada opuesta): Aproximadamente 65 € a 90 €

Descuentos para jóvenes / tarifas reducidas: Las entradas con descuento suelen ofrecer una rebaja de entre 5 € y 15 € respecto al precio habitual de adulto, dependiendo de la zona de asientos.

2. Precios de entradas en el mercado secundario

Cuando se agotan los cupos oficiales, las entradas anunciadas en plataformas secundarias de entradas StubHub fluctúan en función de la oferta, la calidad del asiento y la demanda del partido:

Precios de salida: Suelen empezar en torno a 95 € a 100 € para asientos básicos en la parte alta o zonas de pie.

Precio medio de las entradas: Normalmente oscila entre 150 € y 370 € para asientos preferentes con visión lateral.

Eintracht Frankfurt vs FC Koeln de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Eintracht Frankfurt vs FC Koeln

El Eintracht Frankfurt ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Mainz en la Bundesliga, con un doblete de Can Uzun. Anteriormente en esta racha, el Frankfurt fue goleado 7-0 por el Brentford en un amistoso de pretemporada y perdió 1-4 ante el Augsburg en la liga. En esos cinco partidos, el Frankfurt marcó 20 goles y encajó 16, un balance que refleja tanto su producción ofensiva como su fragilidad defensiva.

El FC Köln ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa ante el Werder Bremen, después de una derrota liguera por 1-4 frente al Stuttgart. La racha del Köln también incluye una victoria por 3-2 sobre el Hoffenheim en la Bundesliga y un triunfo por 2-1 ante el Würzburg en la DFB-Pokal. El equipo marcó diez goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Eintracht Frankfurt vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en la Bundesliga, cuando el Frankfurt y el Köln empataron 2-2 en el Deutsche Bank Park. Antes de eso, el Köln ganó 3-4 en su propio campo en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, cada equipo ha ganado una vez, y también se registraron dos empates. Entre las victorias del Köln figuran un 3-0 en febrero de 2023 y un 2-0 en febrero de 2024.