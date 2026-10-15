La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un apasionante derbi escandinavo: Dinamarca se prepara para recibir a Noruega en el emblemático estadio Parken de Copenhague. Ambos rivales europeos se enfrentarán por la supremacía regional y por puntos cruciales en la fase de grupos del torneo.

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¿A qué hora empieza el Dinamarca-Noruega de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Dinamarca-Noruega se disputará en el estadio Parken de Copenhague. La hora de inicio está pendiente de confirmación a través del operador que retransmita el partido en tu región.

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Parken

¿Dónde comprar entradas para el Dinamarca-Noruega?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen directamente a través de DBU Billetsalg, el portal oficial de venta de entradas de la Federación Danesa de Fútbol para los encuentros de la selección como local en el estadio Parken. Los aficionados deberían crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas cuando se abra la venta general.

Si se agotan todas las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles determinadas categorías de localidades en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si las localidades de la web oficial están agotadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Dinamarca-Noruega?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial parten de unos 35 € para las localidades de acceso general situadas detrás de las porterías del estadio Parken, según la categoría elegida.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 78 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales.

Dinamarca-Noruega de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Dinamarca y Noruega

Dinamarca ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante la República Democrática del Congo en un amistoso, y quedó eliminada de la clasificación para el Mundial tras perder ante Chequia por el resultado global. En esa racha también figuran una victoria por 4-0 ante Macedonia del Norte y una derrota por 4-2 ante Escocia.

Noruega ha cosechado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles a favor y nueve en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial, que puso fin a una racha en la que había vencido a Brasil y Costa de Marfil en las rondas eliminatorias. Noruega inició esa serie de partidos con una victoria por 3-2 ante Senegal en la fase de grupos.

Dinamarca-Noruega: Enfrentamientos recientes

Dinamarca presenta un mejor balance reciente en este duelo. El último enfrentamiento tuvo lugar en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó por 3-1 en casa en un amistoso. En los últimos cinco partidos registrados entre ambas selecciones, Dinamarca ha logrado tres victorias, con un empate y un triunfo de Noruega. La mayoría de esos encuentros se han disputado en suelo danés y, en general, Dinamarca ha mostrado más eficacia de cara a portería. Sin embargo, la mejoría en el estado de forma de Noruega de cara a este partido hace que los precedentes resulten menos indicativos de lo que podrían parecer.







