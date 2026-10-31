La expectación se dispara en Alemania y en toda Europa cada vez que el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund se enfrentan en el Allianz Arena o en el Signal Iduna Park, los dos estadios más grandes del país, en un duelo conocido como «Der Klassiker».

Es un partido que no querrás perderte: compra hoy tus entradas para el próximo enfrentamiento entre los gigantes alemanes.

El duelo entre ambos ha cobrado una gran importancia porque son dos de los equipos más exitosos de la Bundesliga en los últimos tiempos: entre los dos han ganado 16 de los últimos 17 títulos de liga alemanes. Su primer enfrentamiento de esta temporada, disputado en Múnich el 31 de octubre, terminó en empate tras un emocionante partido con cuatro goles.

Si aún no has estado en el emblemático Signal Iduna Park de Dortmund, o tienes muchas ganas de volver, esta podría ser la oportunidad perfecta. Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas para el próximo «Der Klassiker», incluidos sus precios, dónde comprarlas y mucho más.

¿Cuándo es el próximo Borussia Dortmund-Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 25 6 mar 2027 - 09:30 Signal Iduna Park

Dónde comprar entradas para Der Klassiker

Las entradas oficiales para los partidos del Borussia Dortmund como local se distribuyen a través de los canales de venta del club. El elevado número de socios de las peñas y la demanda de abonos hacen que las entradas destinadas al público general en la web oficial se agoten casi de inmediato en cuanto salen a la venta.

Si no consigues entradas en la venta inicial, StubHub es una opción si las entradas de la web oficial se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para Der Klassiker?

Los precios oficiales fijados por el Borussia Dortmund para los partidos habituales de la Bundesliga en casa oscilan entre 18,50 € y 95,00 €. A las categorías con asiento se les aplica un recargo del 20 % en los grandes partidos de la Bundesliga, concretamente contra el Bayern de Múnich y el Schalke.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund: Resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos en la Bundesliga, disputado el 31 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, terminó 2-2. El Bayern de Múnich se adelantó dos veces y el Borussia Dortmund igualó el marcador en ambas ocasiones. Fabio Silva marcó el decisivo gol del empate en el minuto 89.

El Bayern está invicto en los últimos cinco enfrentamientos de Der Klassiker, con tres victorias y dos empates. Marcó 11 goles en esos cinco partidos, mientras que el Dortmund anotó ocho.