Cómo conseguir entradas para el Deportivo de A Coruna vs Sevilla: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Sevilla el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Abanca-Riazor, en La Coruña.

El Sevilla afronta el partido con el objetivo de dar continuidad a su dominio en este inicio de temporada como líder de la liga, mientras que el Deportivo, situado en la zona media de la tabla, busca aprovechar el factor campo. Este encuentro supone un nuevo capítulo en su larga rivalidad en la máxima categoría del fútbol español, con ambos equipos en busca de puntos cruciales en las primeras jornadas del curso.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga?

El Deportivo de La Coruña vs Sevilla se disputa en Abanca-Riazor, en La Coruña. Consulta la programación local para conocer la hora de inicio confirmada en tu región.

Primera División - Jornada 6 16 sept 2026 - 13:00 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga?

Para comprar entradas para el Deportivo de La Coruña vs. Sevilla, consulta las plataformas oficiales principales o mercados secundarios verificados:

Plataformas oficiales del club (fuente principal)

Portal oficial de entradas del RC Deportivo: Si el partido se juega en el Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), compra directamente a través del portal oficial de entradas de la web del RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta para el público general entre unas semanas y unos días antes del inicio, después de que los socios tengan prioridad.

Taquillas del estadio: También puedes comprar en persona los asientos de admisión general que queden disponibles en las taquillas del estadio del equipo anfitrión durante los días previos al partido.

Plataformas de terceros y agregadores (mercado secundario)

Si las entradas oficiales de admisión general están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen opciones de reventa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga?

Los precios de las entradas para Deportivo de La Coruña vs Sevilla varían en función de si compras entradas a precio oficial directamente a los clubes o a través de mercados de reventa de terceros.

Precios estándar oficiales (taquilla oficial)

Las entradas oficiales de admisión general para el partido suelen arrancar en tarifas estándar más bajas cuando se compran directamente a través del portal oficial de entradas del club anfitrión o en la taquilla del estadio:

Categoría / asientos estándar: Aproximadamente de 30 € a 70 € para localidades generales detrás de las porterías o en los anillos superiores.

Tribuna principal / asientos premium: Generalmente de 70 € a 130 € o más, según la cercanía al terreno de juego y la ubicación centrada.

Precios en mercado secundario y reventa

Si el partido genera una gran demanda o se agotan las entradas en venta general, los precios en plataformas de reventa como StubHub reflejan la demanda dinámica del mercado:

Reventa básica / desde: Alrededor de 50 € a 120 € .

Precio medio de reventa: Oscila entre 120 € y 270 € o más , según la ubicación del asiento, el margen del vendedor y la demanda.

Paquetes VIP y hospitality: Normalmente oscilan entre 200 € y 450 € o más por entrada.

Deportivo de La Coruña vs Sevilla de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de La Coruña vs Sevilla

Los últimos cinco partidos del Deportivo de La Coruña dejaron una victoria, tres empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Málaga en LaLiga el 24 de agosto, después de otro empate 1-1 con el Elche la semana anterior. Su única victoria en esos cinco partidos llegó en un amistoso ante el Genoa, al que ganó por 1-0. La única derrota fue un 1-0 ante el Real Madrid en pretemporada. El Deportivo marcó cuatro goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, con sus dos partidos oficiales terminados en empate.

Los últimos cinco partidos del Sevilla se saldaron con cuatro victorias y una derrota. El equipo de Luis Garcia ganó 1-3 al Athletic Club a domicilio en LaLiga el 22 de agosto, su resultado más reciente, y anteriormente venció 1-2 en el campo del Rayo Vallecano el 15 de agosto. Su única derrota llegó en un amistoso contra el Bayer Leverkusen, un 2-1 el 8 de agosto. El Sevilla también ganó fuera de casa al FC Utrecht y al NEC Nijmegen durante la pretemporada. Ha ganado los dos partidos de LaLiga disputados hasta ahora en esta campaña.

Deportivo de La Coruña vs Sevilla: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en LaLiga el 17 de abril de 2018, cuando el Deportivo recibió al Sevilla y el partido terminó 0-0 en Abanca-Riazor. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Sevilla suma tres victorias por ninguna del Deportivo, además de dos empates. Entre esos triunfos del Sevilla figuran un 4-2 y un 2-0, ambos en su propio estadio, mientras que el mejor resultado del Deportivo en esta serie fue una derrota por 2-3 en casa en noviembre de 2016.

Clasificación del Deportivo de La Coruña vs Sevilla

En la actual clasificación de LaLiga, el Sevilla es primero, mientras que el Deportivo de La Coruña ocupa la décima posición.