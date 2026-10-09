El Deportivo de La Coruña se enfrenta al Levante el sábado, 17 de octubre de 2026 en el Abanca-Riazor de La Coruña.

Ambos clubes comparten una historia reciente competitiva, ya que se vieron las caras en la segunda categoría del fútbol español antes de su regreso a la máxima categoría. En sus enfrentamientos ligueros más recientes durante la campaña 2024-25 de Segunda División, el Levante logró la victoria en ambos partidos, incluida una victoria a domicilio por 1-2 en Riazor.

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¿Cuándo es el saque inicial del Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga?

El Deportivo de A Coruña vs Levante comienza en el Abanca-Riazor de La Coruña el sábado, 17 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 9 16 oct 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

¿Cómo comprar entradas para el Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Deportivo de A Coruña vs Levante en el Estadio Abanca-Riazor, sigue estas opciones oficiales y verificadas:

Portal oficial de entradas del RC Deportivo : Ve directamente a la plataforma oficial de venta de entradas del RC Deportivo (ticketing.rcdeportivo.es). Por lo general, las localidades se ponen a disposición de los no abonados más cerca de la fecha del partido, una vez que los abonados reclaman o liberan sus asientos. Taquilla del Estadio Abanca-Riazor : Puedes comprar entradas en persona directamente en las taquillas del estadio en A Coruña antes del día del partido, sujeto a la disponibilidad de asientos. Plataformas secundarias de entradas : Si el portal oficial agota las entradas, se pueden encontrar asientos de admisión general y VIP en plataformas secundarias de entradas como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Deportivo de A Coruña vs Levante en el Estadio Abanca-Riazor varían en función de si compras entradas primarias a precio facial u opciones de reventa:

Rango estándar de taquilla / venta primaria : Las entradas para el público general vendidas directamente por el RC Deportivo suelen oscilar entre 20 € y 50 € según la zona (por ejemplo, fondos altos detrás de la portería frente a asientos centrales de Tribuna en la banda). Paquetes VIP y hospitality : Las opciones de asientos prémium con acceso a sala o ubicación central en la grada baja oscilan entre 300 € y más de 600 € . Precio inicial en el mercado secundario : Las entradas de reventa en plataformas secundarias de entradas como StubHub suelen empezar en torno a 40 € y 85 € para los asientos más básicos. Las zonas de grada intermedias y laterales rondan de media entre 120 € y 220 € .

Deportivo de A Coruna vs Levante de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Deportivo de A Coruna vs Levante

El Deportivo de A Coruña ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 0-1 ante el Sevilla el 16 de septiembre, que puso fin a una racha previa sin perder. Antes, en esa misma serie, ganó 2-3 a domicilio al Villarreal y venció 3-1 al Valencia en el Abanca-Riazor. En esos cinco partidos, el Deportivo marcó ocho goles y encajó seis.

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-4 ante el Barcelona el 13 de septiembre, y también perdió 3-0 ante el Espanyol anteriormente en esa racha. Su mejor resultado fue una victoria en casa por 5-2 sobre el Real Betis el 29 de agosto. El Levante marcó siete goles y encajó once en esos cinco encuentros.

Deportivo de A Coruna vs Levante: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en enero de 2026, cuando el Levante ganó 1-2 en el Abanca-Riazor en Segunda División. Antes de eso, el Levante también ganó el partido de la primera vuelta en octubre de 2024, al imponerse por 2-1 en casa al Deportivo. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Levante ha ganado dos veces, el Deportivo ha ganado dos veces y un partido terminó en empate, un 2-2 en el Abanca-Riazor en enero de 2018 en LaLiga.