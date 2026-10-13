El Crystal Palace recibe al Newcastle United el domingo 25 de octubre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

El Newcastle United viaja a Londres en busca de regularidad después de imponerse por 2-1 al Hull City en su anterior partido de la Premier League. En el último enfrentamiento liguero entre ambos en Selhurst Park, disputado en abril de 2026, el Crystal Palace logró una ajustada victoria por 2-1 gracias a un penalti de Jean-Philippe Mateta en los últimos minutos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace-Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Crystal Palace-Newcastle United de la Premier League?

El Crystal Palace-Newcastle United se disputa el domingo 25 de octubre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Newcastle United de la Premier League?

Para comprar entradas para el Crystal Palace-Newcastle United en Selhurst Park, tienes varias opciones principales, según prefieras la venta oficial, una experiencia prémium el día del partido o las plataformas de reventa.

1. Taquilla oficial del club

Abono de socio del Crystal Palace: La forma más segura y directa de conseguir entradas generales en las gradas locales es a través de la web oficial del Crystal Palace. Por lo general, necesitas un abono de socio de pago vigente, de adulto o infantil, para acceder a las fases de venta de entradas.

Grada visitante (aficionados del Newcastle United): Las entradas para la zona visitante se venden exclusivamente a través del portal oficial de venta de entradas del Newcastle United a sus abonados de temporada y socios que cumplan los requisitos, en función de sus puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades de revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir del precio original.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Newcastle United de liga?

Los precios de las entradas para el Crystal Palace-Newcastle United varían según las compres directamente a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Precios oficiales originales

Entradas estándar para adultos: Las entradas generales para adultos en Selhurst Park suelen costar entre 46 £ y 80 £ , según la categoría de la localidad y su ubicación en el estadio.

Entradas con descuento: Hay entradas a precio reducido para menores, jóvenes adultos (18–21 años) y mayores, generalmente de entre 25 £ y 55 £ .

Entradas para la grada visitante: Las entradas para los aficionados visitantes del Newcastle, cuyo precio está limitado por las normas de la Premier League, cuestan 30 £ para adultos, con opciones a precio reducido que parten de aproximadamente 15 £ a 20 £ .

Experiencias de hospitalidad el día del partido: Los paquetes oficiales VIP y de acceso a salas exclusivas parten de unos 170 £ y pueden llegar a 475 £ o más por persona, según las comidas incluidas y la ubicación del asiento.

2. Mercados de reventa de entradas

Como las entradas estándar para partidos de gran demanda contra rivales de primer nivel suelen agotarse durante la fase de venta oficial a socios, los precios en plataformas de reventa comoStubHubfluctúan en función de la demanda:

Localidades básicas o generales de reventa: Suelen costar entre 85 £ y 170 £ .

Localidades prémium en las gradas laterales o en el anillo inferior: Generalmente se anuncian por entre 170 £ y 450 £ o más .

Crystal Palace-Newcastle United de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Newcastle United

El Crystal Palace ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, además de empatar uno. En su encuentro más reciente empató sin goles ante el Leeds en la Premier League, después de golear por 4-0 al Lech Poznan en la Europa League. Anteriormente, el Palace ganó 3-2 en el campo del Fulham, pero cayó 3-2 en casa ante el Ipswich Town. El Crystal Palace ha marcado doce goles y ha encajado siete en esos cinco partidos, lo que refleja tanto su peligro en ataque como su vulnerabilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos del Newcastle presentan marcados contrastes. El equipo de Jaissle ha ganado tres, empatado uno y perdido uno, con la derrota por 4-1 ante el Leeds como punto más bajo. Reaccionó con una victoria por 2-1 sobre el Hull City en la Premier League, y en esa racha también figuran un triunfo por 2-0 ante el Tottenham y un empate 2-2 en el campo del Bournemouth. El Newcastle ha marcado diez goles y ha encajado siete en ese periodo, cifras que ponen de relieve tanto su producción ofensiva como las dudas defensivas que persisten.

Crystal Palace-Newcastle United: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria por 2-1 del Crystal Palace en Selhurst Park en abril de 2026, un resultado que dará confianza al conjunto local de cara a este partido. Sin embargo, el Newcastle ha sido la fuerza dominante en los últimos cinco enfrentamientos de Premier League entre los dos clubes, con dos victorias, incluida una por 5-0 en St James' Park en abril de 2025. El Palace también ha ganado dos veces y ha habido un empate, un balance que refleja lo disputados que han sido estos enfrentamientos en las últimas temporadas.