El Crystal Palace recibe al Manchester United el domingo 13 de diciembre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

En noviembre de 2025, los goles de Joshua Zirkzee y Mason Mount en la segunda parte sellaron una victoria por remontada del United, 2-1, en Selhurst Park. En marzo de 2026, el equipo repitió ese mismo resultado, también tras remontar, en Old Trafford: aprovechó la expulsión de Maxence Lacroix en la segunda parte con goles de Bruno Fernandes y Benjamin Šeško.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Crystal Palace-Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Crystal Palace-Manchester United de la Premier League?

El Crystal Palace-Manchester United se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en Selhurst Park, Londres.

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace-Manchester United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Manchester United, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla y abonos oficiales del Crystal Palace: Los socios oficiales del Crystal Palace tienen prioridad y pueden comprar entradas a través del portal oficial del club durante los periodos de venta establecidos. Si quedan entradas, en ocasiones salen a la venta general o se ofrecen a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas del club, destinada a los abonados que no puedan asistir.

Los socios oficiales del Crystal Palace tienen prioridad y pueden comprar entradas a través del portal oficial del club durante los periodos de venta establecidos. Si quedan entradas, en ocasiones salen a la venta general o se ofrecen a través de la plataforma oficial de intercambio de entradas del club, destinada a los abonados que no puedan asistir. Venta oficial de entradas y abonos del Manchester United: Las entradas para la afición visitante en este partido se distribuyen a través del sistema oficial de venta del Manchester United. Debido a la alta demanda, se adjudican exclusivamente a miembros del Executive Club y abonados con suficientes créditos por partidos, calculados según su historial de asistencia a encuentros fuera de casa, mediante un sorteo o un sistema de puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Manchester United de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Crystal Palace y el Manchester United:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos: Cuestan entre 63 £ y 80 £ .

Cuestan entre . Paquetes oficiales de hospitalidad para el partido: Suelen partir de unas 289 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub fijan sus precios según la demanda del mercado:

Asientos estándar de reventa o intercambio de entradas: Generalmente parten de unas 92 £ .

Generalmente parten de unas . Precio medio de las entradas: Oscila entre 143 £ y 244 £ .

Oscila entre . Asientos prémium o VIP en el mercado de reventa: Generalmente parten de unas 395 £ y llegan hasta 885 £ o más.

Crystal Palace-Manchester United de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Crystal Palace y el Manchester United

El Crystal Palace ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con cuatro goles a favor y siete en contra en ese periodo. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Liverpool en la Premier League. En esta racha también perdió 2-0 contra el Tottenham Hotspur y 0-2 frente al Newcastle United en liga. Un empate 1-1 con el Hoffenheim en la Europa League y una victoria sobre el Fulham en la Carabao Cup suponen sus únicos puntos en esos cinco partidos.

El Manchester United ha empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales, además de sumar una victoria. Su resultado más reciente fue un caótico empate 4-4 con el Aston Villa en la Premier League, que precedió a una victoria por 3-2 sobre la Roma en la Champions League. El United perdió 2-0 contra el Chelsea y 3-0 frente al AFC Bournemouth en liga, y cayó 4-1 ante el Como en Europa. En esos cinco partidos, marcó diez goles y encajó trece.

Crystal Palace-Manchester United: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 1 de marzo de 2026, cuando el Manchester United venció 2-1 al Crystal Palace en Old Trafford en la Premier League. Antes, el United había ganado 2-1 a domicilio en Selhurst Park el 30 de noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el United suma tres victorias por una del Palace, además de un empate, aunque el triunfo del Palace por 4-0 en Selhurst Park en mayo de 2024 sigue siendo el resultado más contundente de la serie reciente.