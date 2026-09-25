Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Newcastle United: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Coventry City se enfrenta al Newcastle United el lunes 12 de octubre de 2026 en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

Coventry City y Newcastle United comparten una rivalidad histórica de largo recorrido que se remonta a su paso por la élite del fútbol inglés. Su partido competitivo más reciente se disputó en febrero de 2010, en un duelo del Championship, en el que el Newcastle logró una convincente victoria por 4-1 en St. James' Park.

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¿Cuándo es el saque inicial del Coventry City vs Newcastle United de la Premier League?

El Coventry City vs Newcastle United se disputa en el Coventry Building Society Arena de Coventry, el lunes 12 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 6 12 oct 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

¿Cómo comprar entradas para el Coventry City vs Newcastle United de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League entre Coventry City y Newcastle United en el Coventry Building Society Arena, tienes varias vías oficiales y secundarias dependiendo de si quieres asientos en la zona local o visitante.

1. Entradas oficiales para la afición local (zona del Coventry City)

Sitio web oficial: Las entradas se venden a través del portal oficial de venta electrónica de Coventry City.

Prioridad para miembros: Para acceder a las entradas generales de la zona local, normalmente necesitas una Coventry City Membership oficial. Los miembros de pago tienen prioridad cuando las entradas salen a la venta mediante un sistema escalonado o de sorteo.

Venta general: Si quedan entradas después de que los abonados y los miembros hayan comprado las suyas, salen a la venta general para el público. Sin embargo, los partidos de alta demanda de la Premier League rara vez llegan a la venta general.

2. Entradas oficiales para la afición visitante (zona del Newcastle United)

Sitio web oficial: Las entradas para visitantes las gestiona directamente el Newcastle United a través de su plataforma oficial de venta de entradas.

Puntos de fidelidad y membresía: Las asignaciones para partidos de la Premier League como visitante son estrictamente limitadas. El Newcastle United distribuye las entradas visitantes en función de su sistema de puntos de fidelidad fuera de casa para abonados y miembros de pago "Mags". Estas entradas se agotan sistemáticamente entre los aficionados de larga trayectoria.

3. Hospitality de día de partido (no se requiere membresía)

Si no tienes una membresía del club ni puntos de prioridad, reservar un Matchday Hospitality Package oficial directamente con el Coventry City FC es la forma más fiable de garantizar una entrada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City vs Newcastle United de la Premier League?

Para el partido de la Premier League entre Coventry City y Newcastle United en el Coventry Building Society Arena, los precios de las entradas varían en función de si compras a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales del club (valor nominal)

Si se compran directamente a través de los clubes, las entradas estándar de la Premier League están limitadas o tienen precio dentro de tramos fijos:

Entrada general (local - zona del Coventry City): Las entradas estándar para el día de partido suelen oscilar entre 30 £ y 55 £ para adultos, dependiendo de la categoría del asiento y la grada, mientras que las reducidas (juniors, mayores y adultos jóvenes) suelen estar entre 15 £ y 35 £ .

Aficionados visitantes (zona del Newcastle United): Según las normas de la Premier League, las entradas estándar de admisión general para visitantes están estrictamente limitadas a un máximo de 30 £ para adultos.

Paquetes hospitality de día de partido: Los asientos ejecutivos y los paquetes VIP de hospitality parten aproximadamente de 120 £ a 250 £+ por persona dependiendo de las opciones de restauración y del acceso a salas.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Como la demanda de los partidos de la Premier League es alta, las entradas en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub se mueven a precios dinámicos marcados por la oferta:

Precios de salida: Los anuncios de reventa suelen empezar en torno a 230 £ a 250 £ para asientos estándar en la zona local.

Precios medios: Los asientos centrales prémium o las secciones de alta demanda se sitúan con frecuencia entre 300 £ y 600 £+ .

Coventry City vs Newcastle United, Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Coventry City vs Newcastle United

El Coventry ha ganado uno, empatado ninguno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única victoria llegó contra el Plymouth Argyle en la Carabao Cup, mientras que sus tres encuentros de Premier League se saldaron con derrotas ante Arsenal (3-0), Hull City (0-1) y Manchester City (1-0). En esos cinco partidos, los Sky Blues han marcado seis goles y han encajado cinco, aunque su balance en la élite refleja solo dos goles a favor en tres partidos de liga.

El Newcastle ha ganado tres, empatado dos y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 en el campo del Millwall en la Carabao Cup, y empató 2-2 en Bournemouth en su anterior partido de Premier League. El Newcastle ha marcado diez goles y ha encajado siete en esta racha de cinco encuentros, con victorias consecutivas a domicilio ante Tottenham (0-2) y West Brom (3-2) que destacan su producción ofensiva.

Coventry City vs Newcastle United: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en el Championship en febrero de 2010, cuando el Newcastle ganó 4-1 en St James' Park. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Newcastle ha ganado cuatro y el Coventry uno, con 13 goles para el Newcastle y cuatro para el Coventry. Los dos equipos no se enfrentan en la Premier League desde enero de 2001, cuando el Newcastle ganó 3-1.