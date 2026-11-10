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Cómo conseguir entradas para el Coventry City contra el Ipswich Town: precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

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Premier League

El Coventry City se enfrenta al Ipswich Town en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Coventry City recibe al Ipswich Town el martes 1 de Desember de 2026 en el Coventry Building Society Arena.

El Ipswich Town se ha impuesto en los enfrentamientos directos recientes, con una victoria por 3-0 en Portman Road y otra por 2-0 en el Coventry Building Society Arena durante la temporada 2025-26 de la Championship. El Ipswich también ganó con comodidad su duelo de la FA Cup de febrero de 2025, al vencer al Coventry por 4-1 a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City contra el Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Coventry City contra el Ipswich Town de la Premier League?

El Coventry City contra el Ipswich Town se disputa en el Coventry Building Society Arena el martes 1 de Desember de 2026.

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Premier League - Jornada 13
Coventry Building Society Arena

¿Cómo comprar entradas para el Coventry City contra el Ipswich Town de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Coventry City y el Ipswich Town, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas se pueden comprar principalmente a través del portal oficial de venta de entradas del Coventry City FC o, para los aficionados visitantes, en la web oficial del Ipswich Town, según la disponibilidad, la condición de socio del club y los puntos de fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Coventry City y el Ipswich Town:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Zonas estándar y familiares: Suelen costar entre 30 y 55 £.
  • Zonas prémium: Por lo general, parten de 42 £ y pueden superar las 80 £.
  • Paquetes de hospitalidad ejecutiva: Por lo general, cuestan entre 120 y más de 250 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

  • Entradas de reventa más económicas: Por lo general, parten de entre 95 y 130 £.
  • Variaciones según la grada: Los precios oscilan entre 110 y 160 £, mientras que los asientos mejor situados en la grada oeste o en los sectores centrales suelen partir de entre 210 y más de 280 £.
  • Reventa de alta demanda o prémium: Las entradas en sectores prémium suelen partir de unas 400 £ o más.

Coventry City contra Ipswich Town en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Coventry City y el Ipswich Town

El Coventry ha ganado dos partidos, ha perdido tres y no ha empatado ninguno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, con nueve goles a favor y ocho en contra. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-0 en casa ante el Fulham en la Premier League, su segunda derrota liguera consecutiva después de caer por 3-1 frente al Tottenham. Antes, en esa misma serie de partidos, logró una victoria por 4-1 sobre el Newcastle United en la Premier League, que sigue siendo su resultado más destacado de esa racha. Ha encajado goles en los cinco encuentros.

El Ipswich ha ganado uno, ha empatado uno y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 1-1 a domicilio ante el Nottingham Forest. En esa serie también figuran una derrota por 3-2 frente al Manchester City y una victoria por 2-1 sobre el Fulham. En los cinco encuentros, ha marcado siete goles y ha encajado nueve. La victoria ante el Fulham fue su actuación más completa de esa serie.

COV

COV - Formulario

NEW
W4-1
TOT
L3-1
FUL
L0-1
SUN
W3-1
EVE
L3-1
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
IPS

IPS - Formulario

FUL
W2-1
MCI
L3-2
NFO
D1-1
HUL
D2-2
BOU
L1-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Coventry City contra Ipswich Town: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Championship el 29 de diciembre de 2025, cuando el Ipswich Town venció por 2-0 al Coventry City en el Coventry Building Society Arena. En los últimos cinco duelos, el Ipswich presenta el mejor balance, con cuatro victorias por una del Coventry. En ese periodo, el Ipswich ha marcado 11 goles y ha encajado cuatro. Entre esos resultados figuran una victoria por 4-1 en la FA Cup y otra por 3-0 en la Championship en Portman Road en diciembre de 2025.

Cara a cara

CoventryEmpateIpswich
0
0
5
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Copa
Coventry badge
Coventry
COV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
4
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
3Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

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