Cómo conseguir entradas para el Chelsea-Manchester United: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Chelsea recibe al Manchester United el sábado 31 de octubre de 2026 en Stamford Bridge, Londres.

En su último enfrentamiento de Premier League en Stamford Bridge, disputado en abril de 2026, el Manchester United logró una ajustada victoria por 1-0 gracias a un gol de Matheus Cunha en la primera parte. Los aficionados de todo el mundo podrán seguir la previa, la distribución de entradas y los comentarios en directo de la jornada cuando dos de los rivales con más historia de la liga se enfrenten en Londres.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Chelsea contra el Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea contra el Manchester United de Premier League?

El Chelsea contra el Manchester United se disputa en Stamford Bridge, Londres, el sábado 31 de octubre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Chelsea contra el Manchester United de Premier League?

Hay varias opciones para comprar entradas para el partido de Premier League entre el Chelsea y el Manchester United en Stamford Bridge, según se recurra a la afiliación oficial al club, a los paquetes de hospitalidad o a las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Sorteo oficial del club: Para comprar entradas directamente al Chelsea a su precio original, los aficionados suelen necesitar una afiliación oficial de pago al club, como True Blue. Para los partidos con mucha demanda, el club abre un plazo de solicitud para participar en un sorteo en lugar de una cola de compra en tiempo real. Los socios presentan su solicitud durante ese periodo y los compradores seleccionados se eligen al azar.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Para garantizarse el acceso sin depender del sorteo, el Chelsea y sus colaboradores autorizados ofrecen directamente paquetes oficiales de hospitalidad y opciones premium. Estos paquetes suelen incluir asientos preferentes junto con acceso a salas, restauración u opciones de hotel.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea contra el Manchester United de Premier League?

El precio de las entradas para el partido de Premier League entre el Chelsea y el Manchester United varía según la zona del estadio y el canal de compra:

1. Canales oficiales del club

Grada Este alta: 78 £ para socios adultos (83 £ en venta general).

Grada Este baja (sur): 71 £ para socios adultos (76 £ en venta general).

Grada Oeste baja: 78 £ para socios adultos (83 £ en venta general).

Matthew Harding alta: 71 £ para socios adultos (76 £ en venta general).

Matthew Harding baja: 66 £ para socios adultos (71 £ en venta general).

Shed alta: 71 £ para socios adultos (76 £ en venta general).

Shed baja: 66 £ para socios adultos (71 £ en venta general).

Visibilidad reducida (Grada Este alta / Matthew Harding baja): entre 27 £ y 52 £ para socios adultos, según el grado de obstrucción de la vista.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHubpublican entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Gradas altas y bajas de los fondos: Los precios de reventa suelen partir de unas 265 £ a 300 £ o más , según la disponibilidad y la demanda.

Gradas altas y bajas de los laterales: Los asientos con vistas preferentes junto a las líneas de banda suelen costar desde 310 £ hasta más de 650 £ por entrada en las plataformas de reventa.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones oficiales o verificadas de hospitalidad VIP en las plataformas de reventa suelen partir de unas 380 £ a 500 £ o más y superar las 800 £ según el acceso a salas incluido.

Chelsea contra Manchester United de Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Chelsea y el Manchester United

El Chelsea ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente de Premier League terminó con una derrota por 3-0 ante el Brentford, después de empatar 2-2 con el Hull City. El Chelsea marcó seis goles en una victoria sobre el Leeds United en la Carabao Cup y mostró ambición ofensiva, pero la fragilidad defensiva ha sido una constante: ha encajado 11 goles en esos cinco partidos.

El Manchester United ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente de Premier League fue un empate 1-1 en el campo del Fulham y, antes de eso, cayó por 1-0 ante el Manchester City. Su única victoria en esta racha llegó en la Champions League, con un 4-0 frente al Sabah FK. Ha marcado ocho goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Chelsea contra Manchester United: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria del Manchester United por 1-0 en Stamford Bridge en abril de 2026. En sus últimos cinco duelos de Premier League, el United ha ganado dos, el Chelsea ha ganado dos y uno acabó en empate. Esos cinco partidos han dejado 15 goles en total, y ambos equipos son capaces de marcar en este enfrentamiento.