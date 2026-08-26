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Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo vs Málaga: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Celta de Vigo se enfrenta al Málaga en LaLiga. Aquí te explicamos cómo conseguir tus entradas

El Celta de Vigo se enfrenta al Málaga el domingo 13 de septiembre de 2026 en Abanca Balaídos, en Vigo.

El Málaga busca reaccionar a domicilio después de haber sumado solo una victoria en sus cinco partidos anteriores, incluida una derrota oficial por 2-0 ante el Atlético de Madrid. El historial entre ambos favorece claramente al Celta de Vigo, que ha conseguido tres victorias y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos en la máxima categoría contra el Málaga.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Celta de Vigo vs Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga?

El Celta de Vigo vs Málaga se disputa en Abanca Balaídos, en Vigo. Confirma la hora de inicio para tu región utilizando los detalles del partido que aparecen arriba.

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Primera División - Jornada 5
Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga?

Sitio web oficial

  • Cómpralas directamente por internet a través del portal oficial de venta de entradas del RC Celta.

Taquilla del estadio

  • Compra las entradas en persona directamente en la taquilla de Abanca-Balaídos, en Vigo, el día del partido o durante los días previos al encuentro, sujetas a disponibilidad.

Sección de aficionados visitantes

  • Si apoyas al Málaga CF, compra las entradas directamente a través de los canales oficiales de distribución del club malaguista, ya que el acceso a las zonas visitantes está restringido exclusivamente a los seguidores del equipo visitante.

Plataformas secundarias

  • Si las entradas oficiales se agotan, los aficionados pueden utilizar mercados secundarios de entradas como StubHub para encontrar entradas de reventa de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Celta de Vigo vs Málaga en el Estadio Abanca-Balaídos varían en función de dónde las compres y de la zona del estadio que elijas:

  • Entradas oficiales a precio facial (portal de venta del club): Se espera que las entradas de admisión general empiecen entre 35 € y 70 € para las zonas estándar detrás de las porterías (fondos de Gol o Marcador). Las gradas laterales (Río y Tribuna) suelen oscilar entre 60 € y 130 € dependiendo de la proximidad al terreno de juego.  
  • Mercado secundario y plataformas de reventa: En los mercados de entradas, como StubHub, las entradas empiezan actualmente en torno a 60 € o 65 € para asientos básicos, con precios secundarios que rondan de media entre 120 € y 220 € para ubicaciones centrales preferentes.  
  • Paquetes VIP y hospitality: Las opciones premium de hospitality oscilan entre 160 € y más de 300 € por entrada, lo que incluye asientos centrales en la tribuna principal, acceso a sala y comida y bebida el día del partido.  

Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Celta de Vigo vs Málaga

El Celta de Vigo ha ganado dos y empatado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sin derrotas en esa racha. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en casa del Valencia en LaLiga el 22 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 con el Napoli y venció 4-1 al Sassuolo en pretemporada. El Celta ha marcado cinco goles y ha encajado tres en esos cinco partidos. Los empates consecutivos en sus dos encuentros más recientes son la única mancha en una racha por lo demás invicta.

Los últimos cinco partidos del Málaga dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado oficial más reciente fue la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid el 19 de agosto. Antes de eso, empató 2-2 con el Fulham en un amistoso y perdió 2-1 contra el AD Ceuta FC. Su única victoria en esta racha llegó ante el Al-Arabi, un triunfo por 4-2 el 6 de agosto. El Málaga ha marcado siete goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

CEL

CEL - Formulario

VAL
D0-0
OSA
L1-2
ATH
L0-2
RSO
D0-0
GET
D1-1
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MAL

MAL - Formulario

FUL
D2-2
ATM
L2-0
COR
D1-1
RMA
L4-0
LEV
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celta de Vigo vs Málaga: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 18 de marzo de 2018, cuando ambos equipos empataron 0-0 en Abanca Balaídos en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos disputados en LaLiga, el Celta de Vigo ha ganado tres veces y el Málaga una, con un partido terminado en empate. Entre las victorias del Celta figuran un 3-1 en casa en enero de 2017 y un triunfo por 1-0 en Balaídos en mayo de 2016.

Cara a cara

Celta VigoEmpateMálaga
2
1
2
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Celta de Vigo vs Málaga: clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Celta de Vigo ocupa la 11.ª posición, mientras que el Málaga es 19.º.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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