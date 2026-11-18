El Brighton & Hove Albion recibe al Mónaco el jueves 10 de diciembre de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

Este próximo partido de la UEFA Conference League será el primer enfrentamiento oficial entre el Brighton & Hove Albion y el AS Mónaco en una competición europea. El Brighton afronta el encuentro con la intención de demostrar su nivel en el escenario continental ante un rival francés con experiencia.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion-Mónaco, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brighton & Hove Albion-Mónaco de la Conference League?

El Brighton & Hove Albion-Mónaco se disputa el jueves 10 de diciembre de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 The American Express Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion-Mónaco de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Brighton & Hove Albion-Mónaco de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Los aficionados pueden comprar entradas directamente a través del portal oficial del Brighton & Hove Albion, según la disponibilidad, su condición de socios y las normas de la asignación inicial.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion-Mónaco de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Brighton & Hove Albion-Mónaco de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para adultos: Aproximadamente entre 35 € y 75 € .

Aproximadamente entre . Entradas con descuento (menores y mayores): Tarifas reducidas que suelen oscilar entre 20 € y 45 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general / asientos estándar: Desde unos 90 € hasta 150 € .

Desde unos . Asientos prémium / en los laterales: A menudo, con precios que van de 200 € a más de 350 €.

Brighton & Hove Albion-Mónaco de la Conference League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Brighton & Hove Albion y el Mónaco

El Brighton suma tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó 2-0 al Brentford en la Premier League y también logró una victoria por 1-0 en el campo del Manchester City. Sus dos derrotas fueron ante el Liverpool, por 2-0 en la Premier League, y el Manchester City, por 2-2 en la Carabao Cup. El Brighton ha marcado cinco goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

El Mónaco suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Le Mans en la Ligue 1, mientras que su última victoria fue un 2-0 frente al FC Nordsjaelland en la Conference League. Durante esta racha, el Mónaco también venció 3-0 al Freiburg en la Conference League, aunque perdió 3-1 ante el Paris FC en la Ligue 1. En esos cinco partidos, el Mónaco marcó ocho goles y encajó cinco.

Brighton & Hove Albion-Mónaco: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre el Brighton & Hove Albion y el Mónaco. Esta información se actualizará cuando haya registros disponibles.