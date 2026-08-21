Cómo conseguir entradas para el Brentford vs Sunderland: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Brentford logró impresionantes victorias en casa ante Aston Villa, Manchester Utd y Liverpool durante la primera parte de la temporada pasada, y las Bees vuelven a estar en lo más alto. Ya puedes reservar entradas para verles jugar en casa el sábado 5 de septiembre contra el Sunderland.

Un Tottenham repleto de nuevos fichajes millonarios llegó al Gtech Community Stadium en la jornada inaugural de la temporada. Sin embargo, salió escaldado tras una goleada por 3-0

Brentford desembolsó una cifra récord en la historia del club, 41 millones de libras, por Mamadou Sangaré durante el verano, y parece dinero muy bien invertido. El jugador de Mali brilló en su primera titularidad con las Bees y tiene garantizado convertirse en uno de los favoritos de la afición.

Podrás ver a Sangare y a las otras estrellas del Brentford saltar al césped del Gtech este septiembre. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford vs Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Brentford y Sunderland?

El Brentford vs Sunderland se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres el sábado 5 de septiembre, con comienzo previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brentford vs Sunderland de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de completo, los miembros que no tuvieron éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford vs Sunderland de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Franjas de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los enfrentamientos de cartel contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen precios prémium, mientras que las localidades en los fondos de las gradas altas ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un límite de 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la puntuación de fidelidad más alta: prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

Balance reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas