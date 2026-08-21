¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoSunderland
Book Brentford vs Sunderland Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Brentford vs Sunderland: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

SHOPPING
Tickets
Premier League
Brentford
Sunderland
M. Sangare

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el próximo partido en casa del Brentford en la Premier League

Brentford logró impresionantes victorias en casa ante Aston Villa, Manchester Utd y Liverpool durante la primera parte de la temporada pasada, y las Bees vuelven a estar en lo más alto. Ya puedes reservar entradas para verles jugar en casa el sábado 5 de septiembre contra el Sunderland.

Un Tottenham repleto de nuevos fichajes millonarios llegó al Gtech Community Stadium en la jornada inaugural de la temporada. Sin embargo, salió escaldado tras una goleada por 3-0

Brentford desembolsó una cifra récord en la historia del club, 41 millones de libras, por Mamadou Sangaré durante el verano, y parece dinero muy bien invertido. El jugador de Mali brilló en su primera titularidad con las Bees y tiene garantizado convertirse en uno de los favoritos de la afición.

Podrás ver a Sangare y a las otras estrellas del Brentford saltar al césped del Gtech este septiembre. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford vs Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Brentford y Sunderland?

El Brentford vs Sunderland se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres el sábado 5 de septiembre, con comienzo previsto a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 3
Gtech Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brentford vs Sunderland de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de completo, los miembros que no tuvieron éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford vs Sunderland de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Franjas de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los enfrentamientos de cartel contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen precios prémium, mientras que las localidades en los fondos de las gradas altas ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante tienen un límite de 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la puntuación de fidelidad más alta: prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

BRE

BRE - Formulario

REN
W2-4
SGE
W7-0
TOT
W3-0
BIR
W1-6
LEE
D1-1
Gol marcado (encajado)
21/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUN

SUN - Formulario

WRE
W1-0
RCL
W0-2
REN
W2-1
IPS
L2-1
FUL
W1-0
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Balance reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

BrentfordEmpateSunderland
3
1
1
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
F
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
F
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
F
Copa
Brentford badge
Brentford
BRE
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
11Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Brentford contra Sunderland alineaciones

4-2-3-1
Brentford crest
Brentford
BRE
Formación
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
C. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeD. OuattaraD. OuattaraK. SchadeK. SchadeM. SangareM. SangareV. JaneltV. JaneltM. DamsgaardM. DamsgaardI. ThiagoI. ThiagoR. RoefsR. RoefsK. DansoK. DansoReinildoReinildoD. BallardD. BallardN. MukieleN. MukieleE. Le FeeE. Le FeeT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Brentford

Once inicial

Sunderland

Suplentes

Manager

  • K. Andrews
  • R. Le Bris
Brentford

Lesiones y suspensiones

Sunderland

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google