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Cómo conseguir entradas para el Brentford vs Liverpool: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Brentford se enfrenta al Liverpool en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas

Brentford se enfrenta al Liverpool el sábado 17 de octubre de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

En los enfrentamientos recientes, las Abejas demostraron ser una prueba formidable, incluida una emocionante victoria en casa por 3-2 sobre el Liverpool en el Gtech Community Stadium en octubre de 2025. Su encuentro competitivo más reciente terminó con un trabajado empate 1-1 en Anfield el 24 de mayo de 2026.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford vs Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Brentford vs Liverpool de la Premier League?

El Brentford recibe al Liverpool en el Gtech Community Stadium de Londres el sábado 17 de octubre de 2026.

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Premier League - Jornada 7
Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brentford vs Liverpool de la Premier League?

Para comprar entradas de la Premier League para el Brentford vs Liverpool en el Gtech Community Stadium, puedes seguir estas vías principales:

1. Canales oficiales del club

  • Taquilla oficial del Brentford: Los partidos de alta demanda como el Liverpool se venden casi exclusivamente a través del sitio oficial de venta de entradas del Brentford a los miembros oficiales.
  • Membresía My Bees: Por lo general, necesitarás una membresía My Bees activa para acceder a la venta de entradas o a los sorteos.
  • Ticket Access Points (TAPs): La prioridad para los partidos de categoría A, como el Liverpool, suele darse a los miembros con una mayor cantidad acumulada de Ticket Access Points por haber asistido a partidos anteriores.
  • Brentford Ticket Exchange: Si el partido está agotado, los poseedores oficiales de abonos de temporada que no puedan asistir vuelven a poner a la venta sus asientos en el Brentford Ticket Exchange oficial, accesible para los miembros que cumplan los requisitos.

2. Paquetes de hospitality para día de partido

  • Los paquetes oficiales de hospitality pueden comprarse directamente a través de la web del club o de socios de hospitality autorizados.
  • Estos paquetes suelen incluir una entrada garantizada para el partido junto con comida, bebida y acceso a salas antes del encuentro, y normalmente no requieren una membresía estándar del club ni los requisitos de TAP.

3. Aficionados visitantes (seguidores del Liverpool)

  • Las entradas para la sección visitante se asignan directamente al Liverpool FC.
  • Para comprar a través del Liverpool, debes ser miembro oficial del Liverpool FC o poseedor de un abono de temporada con los créditos requeridos por haber asistido a anteriores partidos fuera de casa de la Premier League.

4. Plataformas secundarias de entradas

  • Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos anunciados por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford vs Liverpool de la Premier League?

Los precios de las entradas para los partidos de Premier League entre Brentford y Liverpool en el Gtech Community Stadium varían según compres entradas oficiales a valor nominal o acudas a plataformas de reventa o mercados secundarios.

1. Precios oficiales a valor nominal

Para los partidos de categoría A de la Premier League, que incluyen encuentros de alto perfil contra equipos como el Liverpool, los precios oficiales a valor nominal directamente a través del Brentford FC suelen moverse en los siguientes rangos:

  • Adultos (25-64 años): 35-65 £ (según la grada y la zona del asiento)
  • Mayores de 65 años: 25-45 £
  • Jóvenes (18-24 años): 20-40 £
  • Juniors (menores de 18 años): 10-20 £
  • Aficionados visitantes (sección del Liverpool): Tope de 30 £ para entradas de adulto, según la normativa de la Premier League.

2. Precios de reventa y mercado secundario

Debido a que la demanda de partidos de la Premier League es alta, las entradas en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub se venden a precios de mercado dinámicos impulsados por la oferta:

  • Reventa de entrada general: Normalmente comienza en torno a 180 £ y 250 £, con asientos en zonas centrales o de lateral largo que alcanzan entre 300 £ y 450 £ o más por entrada.
  • Paquetes de hospitality para día de partido: Las entradas oficiales o VIP de hospitality parten aproximadamente de 450 £ a 650 £ o más por persona.

Brentford vs Liverpool de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brentford y Liverpool

El Brentford ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Sunderland en la Premier League, después de otro 1-1 con el Leeds United la semana anterior. Las Abejas sí mostraron intención ofensiva antes en esa racha, al arrollar 6-1 al Birmingham City en la Carabao Cup y vencer 3-0 al Tottenham Hotspur en la liga.

El Liverpool ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos oficiales, encajando goles en cada uno de ellos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Atletico Madrid en la Champions League, una remontada tras empezar por detrás en el marcador. Antes de eso, ganó 0-2 fuera de casa al Ipswich Town en la Premier League, aunque los empates consecutivos 2-2 contra el Nottingham Forest y el Newcastle United anteriormente en esta racha ponen de relieve una inconsistencia defensiva que el cuerpo técnico querrá corregir.

BRE

BRE - Formulario

LEE
D1-1
SUN
D1-1
BOU
D2-2
REA
W1-2
CHE
W3-0
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LIV

LIV - Formulario

IPS
W0-2
ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Brentford vs Liverpool: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos se produjo el 24 de mayo de 2026, cuando el partido en Anfield terminó 1-1 en la Premier League. En los últimos cinco cara a cara, el Brentford ha ganado dos y el Liverpool ha ganado dos, con un empate, lo que convierte este duelo en uno realmente competitivo. El Brentford ganó 3-2 en casa en octubre de 2025, mientras que el Liverpool logró una victoria por 4-1 en el Gtech Community Stadium en febrero de 2024.

Cara a cara

BrentfordEmpateLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
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Liverpool
LIV
2
F
Premier League
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Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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