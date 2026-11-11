El Brentford recibe al Manchester City el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

Su último enfrentamiento liguero tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en el Etihad Stadium, donde el Manchester City logró una cómoda victoria por 3-0. Antes, en octubre de 2025, el Manchester City también se impuso por un ajustado 1-0 a domicilio en el Gtech Community Stadium durante la temporada 2025–26.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford contra el Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Brentford contra el Manchester City de la Premier League?

El Brentford contra el Manchester City se juega el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

Premier League - Jornada 14 5 dic 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brentford contra el Manchester City de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Brentford y el Manchester City, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Página web oficial del Brentford: Es el canal principal y más seguro para comprar entradas oficiales en las zonas de la afición local, sujetas a los requisitos de categoría de socio y puntos de fidelidad.

Es el canal principal y más seguro para comprar entradas oficiales en las zonas de la afición local, sujetas a los requisitos de categoría de socio y puntos de fidelidad. Venta oficial de entradas del Manchester City: Es la vía destinada a los aficionados visitantes que viajen al Gtech Community Stadium, con entradas asignadas mediante el programa oficial para aficionados del City.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford contra el Manchester City de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Brentford y el Manchester City:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Suele costar entre 30 £ y 65 £ .

Suele costar entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: A partir de 379 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar de reventa: A partir de unos 209 £ o más.

A partir de unos o más. Asientos VIP y prémium de reventa: Desde más de 354 £ hasta más de 900 £.

Brentford contra Manchester City en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brentford y el Manchester City

El Brentford ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Nottingham Forest en la Premier League. En esa racha también empató 1-1 con el Hull City y 2-2 con el Aston Villa. El Brentford perdió 1-2 ante el Liverpool y 2-3 ante el Sunderland en la Copa de la Liga, con siete goles a favor y ocho en contra en los cinco encuentros.

El Manchester City ha ganado dos partidos, perdido dos y empatado uno en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el RB Leipzig en la Champions League, después de haber perdido 0-1 contra el Brighton en la Premier League. Durante ese periodo, el City venció 5-1 al AEK Atenas y superó al Brighton en los penaltis en la Copa de la Liga, con 11 goles a favor y seis en contra en los cinco partidos.

Brentford contra Manchester City: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 9 de mayo de 2026, cuando el Manchester City venció 3-0 al Brentford en un partido de la Premier League disputado en el Etihad Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el City ha sumado cuatro victorias y un empate, mientras que el Brentford no ha logrado ganar ninguno. El único empate de esa serie se produjo en el Gtech Community Stadium en enero de 2025, con un resultado de 2-2.