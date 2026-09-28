Cómo conseguir entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

La leyenda bosnia Edin Dzeko se dispone a colgar las botas con su selección en Zenica el viernes 2 de octubre, tras una ilustre carrera de 19 años. Bosnia y Herzegovina recibe a Suecia esa noche en la Liga de Naciones de la UEFA. No te pierdas una ocasión tan señalada y reserva tus entradas hoy mismo.

Antes de ese encuentro, Bosnia y Herzegovina abrirá su campaña en la Liga de Naciones de la UEFA con dos partidos consecutivos a domicilio ante Polonia y Rumanía. Bosnia y Herzegovina disputará ante los tres rivales partidos de ida y vuelta durante la fase de liga, seis encuentros en total.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la Liga de Naciones A de la UEFA 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la Liga de Naciones C de la UEFA 2028-29. Además, los equipos que terminen segundos y terceros de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se jugarán a doble partido, con ida y vuelta.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la Liga de Naciones de la UEFA, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprar.

¿Cuándo es el partido Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Bosnia y Herzegovina vs Suecia se disputa en el estadio Bilino Polje de Zenica el viernes 2 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Cómo comprar entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la Liga de Naciones de la UEFA

Las entradas oficiales para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia se pusieron a disposición a través del portal de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina (NFSBIH). Los periodos principales de venta para los partidos internacionales de Bosnia suelen abrirse aproximadamente entre 4 y 6 semanas antes del día del partido.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para tu evento, o recibirás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la Liga de Naciones de la UEFA?

Las entradas oficiales a precio facial a través del portal de la NFSBIH oscilaban entre unos 20-25 € para los asientos en los fondos, subiendo hasta 55-80 € para las localidades premium de tribuna lateral.

Las localidades del estadio Bilino Polje se dividen en categorías según la vista del terreno de juego:

Categoría 1 (tribunas laterales / principales) - Situadas a lo largo de las líneas de banda principales (Zapad/Oeste e Istok/Este), ofrecen las mejores vistas del campo (rango de precios: 55-80 €)

Categoría 2 (esquinas y anillos superiores) - Ubicadas en las secciones curvas de las esquinas o en las zonas más altas del estadio. (Rango de precios: 35-45 €)

Categoría 3 (esquinas y anillos superiores) - Situadas detrás de las porterías (Sjever/Norte y Jug/Sur), normalmente donde se ubican los aficionados locales más ruidosos y las zonas reservadas para visitantes. (Rango de precios: 35-45 €)

Sigue las webs oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Bilino Polje

El estadio Bilino Polje es la casa histórica del fútbol en Bosnia y Herzegovina, conocido por ser la gran "fortaleza" de la selección pese a no estar ubicado en la capital del país.

Situado en la ciudad industrial de Zenica, junto al río Bosna, actualmente tiene una capacidad de solo asientos de entre unos 13.600 y 15.000 espectadores. El estadio es la sede permanente del club local NK Čelik Zenica y es ampliamente celebrado por su atmósfera intensa, intimidante y apasionada.

Construido en 1972, su edificación llevó solo entre 6 y 8 meses. El proyecto fue financiado en gran parte por la acería local, Željezara, para ofrecer entretenimiento deportivo de alta calidad a la trabajadora población industrial de la ciudad.

A finales de 2025, la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina presentó un plan de реконstrucción por fases para transformar Bilino Polje en un estadio nacional ultramoderno, totalmente cubierto y con 18.000 asientos.

Momentos memorables en el estadio Bilino Polje:

Nacimiento de una selección (1996) : Tras la independencia, Bosnia y Herzegovina disputó aquí su primer partido internacional oficial como local, un histórico 0-0 ante Albania.

La fortaleza de 10 años : Durante una increíble década, entre 1996 y 2006, la selección encadenó 15 partidos sin perder en Bilino Polje antes de caer finalmente ante Hungría.

Magia mundialista : El estadio acogió los partidos históricos que aseguraron la plaza del país en la Copa Mundial de la FIFA 2014, así como una legendaria victoria en la tanda de penaltis ante Italia en un playoff del Mundial de 2026.

Raíces medievales: El nombre "Bilino Polje" se traduce como "Campo Blanco". Es un lugar profundamente histórico donde se firmó la famosa Abjuración de Bilino Polje en el año 1203, un acontecimiento crucial en la historia medieval bosnia mucho antes de que existiera el fútbol.

Cómo llegar

Si vienes desde la capital, Sarajevo, tomar un autobús regional es la opción más eficiente y popular. Como el estadio está situado en pleno centro de Zenica, es excepcionalmente fácil llegar a pie una vez que llegas a la ciudad.

En autobús: La mejor opción desde Sarajevo. Tomar un autocar interurbano está ampliamente considerado como la mejor elección debido a la frecuencia de las salidas.

Toma un autobús en la estación principal de autobuses de Sarajevo. Compañías como Centrotrans Eurolines operan líneas cada hora. El trayecto dura alrededor de 1 hora o más y cuesta entre 8 y 15 €.

En tren: Si tienes un presupuesto ajustado y quieres un viaje panorámico, el tren es una gran alternativa.

Operado por los Ferrocarriles de la Federación de Bosnia y Herzegovina (ŽFBH). Los trenes salen de Sarajevo hacia Zenica. Tardan aproximadamente 1 hora y entre 35 y 45 minutos y cuestan entre 5 y 7 €.

En coche: Si conduces desde Sarajevo, toma la autopista A1 en dirección norte. El trayecto es de unos 70 km y dura alrededor de 45-50 minutos. Hay aparcamientos de pago disponibles en los alrededores del estadio.

Bosnia y Herzegovina vs Suecia de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Bosnia y Herzegovina vs Suecia: forma reciente

Clasificación FIFA: Bosnia y Herzegovina (#61) vs Suecia (#37)

Al alcanzar la fase eliminatoria de la Copa del Mundo en verano, Bosnia y Herzegovina superó su anterior mejor actuación en la escena global. Antes del Mundial, Bosnia y Herzegovina enlazó tres partidos sin perder en casa, incluyendo una famosa victoria en la tanda de penaltis ante Italia.

Suecia también cayó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ronda de treintaidosavos, tras perder 3-0 ante Francia. Pese a una contundente victoria por 5-1 en su debut mundialista en Norteamérica, no logró dar continuidad a ese buen inicio, perdió 5-1 ante Países Bajos y empató 1-1 con Japón en sus siguientes partidos de grupo.

Bosnia y Herzegovina vs Suecia: historial reciente de enfrentamientos directos

Suecia ganó el único partido previo disputado entre ambos países. Se impuso por 4-2 en un amistoso internacional en mayo de 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson, en dos ocasiones, y Marcus Berg marcaron para los suecos, mientras que Sejad Salihović y Ermin Zec vieron puerta para Bosnia y Herzegovina.

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos Suecia SWE 4 Bosnia and Herzegovina BIH 2 F 2 Goles marcados 4 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Bosnia and Herzegovina BIH 2 1 1 0 4 1 +3 4 W D 2 Suecia SWE 2 1 1 0 3 2 +1 4 D W 3 Polonia POL 2 0 2 0 1 1 0 2 D D 4 Rumanía ROU 2 0 0 2 2 6 -4 0 L L Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



