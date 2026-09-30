Cómo conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Hoffenheim el domingo 18 de octubre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

Históricamente, este enfrentamiento ha ofrecido de forma constante partidos entretenidos y con muchos goles, con una media de más de cinco tantos por encuentro en sus duelos recientes en la máxima categoría. El Gladbach buscará aprovechar el factor campo después de lograr una contundente victoria por 4-0 en su último duelo liguero en casa ante el Hoffenheim.

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¿Cuándo es el saque inicial del Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim de la Bundesliga?

El Borussia Mönchengladbach vs Hoffenheim se disputa en el Borussia-Park de Mönchengladbach el domingo 18 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 18 oct 2026 - 11:30 Ista-Borussia-Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim en el BORUSSIA-PARK, puedes seguir estos canales principales:

1. Canales oficiales de venta de entradas

Tienda oficial de entradas del Borussia Mönchengladbach : La forma más segura y directa es a través del portal oficial de venta de entradas online del Gladbach. Las entradas suelen ponerse a la venta por fases, comenzando con los socios del club antes de abrirse al público general si quedan asientos disponibles.

Intercambio secundario de entradas (Zweitmarkt) : El Gladbach gestiona una plataforma oficial de reventa de entradas a través de su web principal. Si el partido se agota, los socios y aficionados revenden sus entradas de forma segura a su valor nominal original.

Sector para aficionados visitantes : Si apoyas al Hoffenheim, las entradas para la zona visitante se distribuyen directamente a través de la tienda oficial de entradas del TSG Hoffenheim para socios del club visitante y abonados.

2. Plataformas de reventa de terceros

Mercados secundarios de entradas : Las plataformas secundarias de entradas, como StubHub, ofrecen entradas de reventa. Ten en cuenta que los precios en los mercados secundarios suelen fluctuar según la demanda y pueden ser más altos que los precios oficiales de valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Borussia Mönchengladbach vs TSG 1899 Hoffenheim en el BORUSSIA-PARK varían según la categoría del asiento y el canal de compra:

1. Precios oficiales de valor nominal (tienda de entradas del Gladbach)

Grada de pie (Nordkurve) : Aproximadamente 16 € - 19 €

Asientos estándar (anillos superior e inferior) : Aproximadamente 19 € - 55 € (según la proximidad a la vista central del campo)

Zweitmarkt oficial (intercambio de reventa) : Se venden a su valor nominal original, normalmente entre 16 € y 55 € , sin recargos de reventa.

2. Mercados secundarios de reventa

Si las entradas están agotadas a través de los canales oficiales del club, en plataformas secundarias de entradas como StubHub los precios fluctúan según la demanda del mercado

Entradas iniciales/de acceso : Alrededor de 22 € - 30 €

Rango medio de entradas : 50 € - 140 €+ (sujeto a la categoría del asiento, la disponibilidad y la demanda a medida que se acerca el día del partido)

VIP y hospitality : Desde 250 € - 300 €+

Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim

El Borussia Mönchengladbach ha perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales contabilizados en la Bundesliga, y sus únicas victorias llegaron en una eliminatoria de la DFB-Pokal contra el TSV Schott Mainz (5-0) y en un amistoso de pretemporada ante el Aston Villa (2-1). Su resultado más reciente fue una derrota por 5-0 en casa del SC Freiburg. A lo largo de esos cinco partidos, el Gladbach marcó nueve goles y encajó 13, con sus derrotas en la Bundesliga dejando por sí solas un balance de 3-12.

El Hoffenheim ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga, con un doblete de Hlozek. También venció al Erzgebirge Aue por 4-0 en la DFB-Pokal y empató 2-2 con el Tottenham Hotspur en pretemporada. El TSG marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Borussia Moenchengladbach vs Hoffenheim: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue el 16 de mayo de 2026 en la Bundesliga, con victoria en casa por 4-0 del Borussia Mönchengladbach. En los últimos cinco duelos directos, el Gladbach ha ganado dos veces, el Hoffenheim ha ganado dos veces y un partido terminó en empate, un 4-4 en el Borussia-Park en mayo de 2025. Los cinco encuentros han dejado un total de 27 goles, con una media de más de cinco por partido.