El Borussia Mönchengladbach recibe al Paderborn el sábado 31 de octubre de 2026 en el Ista-Borussia-Park de Mönchengladbach.

Su último enfrentamiento oficial de liga tuvo lugar en junio de 2020, cuando el Borussia Mönchengladbach logró una cómoda victoria a domicilio por 3-1. El último triunfo del Paderborn ante el Gladgladbach llegó en un amistoso disputado en julio de 2021, cuando ganó 3-1 en el BORUSSIA-PARK.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Paderborn, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Borussia Moenchengladbach contra el Paderborn de la Bundesliga?

El Borussia Mönchengladbach contra el Paderborn se disputa el sábado 31 de octubre de 2026 en el Ista-Borussia-Park de Mönchengladbach.

Bundesliga - Jornada 8 31 oct 2026 - 10:30 Ista-Borussia-Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Moenchengladbach contra el Paderborn de la Bundesliga?

Hay varias opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Borussia Mönchengladbach y el SC Paderborn:

1. Canales oficiales del club

Puedes consultar directamente con el Borussia Mönchengladbach la venta oficial de entradas, las preventas para socios y la disponibilidad en las taquillas del BORUSSIA-PARK.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Moenchengladbach contra el Paderborn de la Bundesliga?

1. Canales oficiales del club

Zonas de pie (sectores Nordkurve / Südkurve): Las entradas estándar para las gradas de pie locales suelen costar entre 19 € y 30 € en la venta oficial para socios.

Asientos de categoría 2 (gradas superiores y sectores de esquina): Suelen costar entre 35 € y 55 € directamente en las taquillas del club.

Asientos de categoría 1 (gradas laterales como Osttribüne y Westtribüne): Suelen costar entre 60 € y 95 € , según el sector concreto y la visibilidad.

Asientos VIP y de negocios: Las opciones prémium de hospitalidad y salas exclusivas cuestan desde 150 € hasta más de 300 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Opciones económicas / zonas de pie seguras: Los precios parten de unos 18 € a 75 € para sectores con menor demanda o gradas superiores.

Asientos estándar (categoría 2): Los precios parten de aproximadamente 60 € a 95 € por entrada.

Asientos prémium y en gradas laterales (categoría 1 / Osttribüne / Westtribüne): Precios de 105 € a más de 245 € .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Los paquetes de alta gama para salas de negocios pueden superar los 1.700 € , según la disponibilidad y el vendedor concreto.

Borussia Moenchengladbach contra Paderborn en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Moenchengladbach y el Paderborn

El Gladbach llega en un mal momento de forma, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos. Ese único triunfo llegó en un amistoso contra el Sportfreunde Siegen, mientras que su balance en la Bundesliga durante el mismo periodo es de cuatro derrotas. Su último partido de liga terminó con una derrota por 3-4 ante el Mainz, y el 5-0 encajado frente al Freiburg a principios de septiembre pone de relieve la fragilidad defensiva que Blessin debe corregir. En esos cinco encuentros, el Gladbach marcó seis goles y encajó 14.

Los resultados recientes del Paderborn son más alentadores. Ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, incluido un triunfo por 3-1 ante el Hoffenheim en la Bundesliga en su encuentro más reciente. En esa racha también figuran un empate sin goles contra el Mainz y una victoria sobre el 1. FC Phoenix Luebeck en la Copa de Alemania. El equipo de Kettemann marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Borussia Moenchengladbach contra Paderborn: Enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre estos dos clubes fue un amistoso disputado en julio de 2021, que el Paderborn ganó por 3-1 en el Ista-Borussia-Park. Si se tienen en cuenta los últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Gladbach presenta el mejor balance, con tres victorias frente a dos del Paderborn. En los enfrentamientos de la Bundesliga, el Gladbach ha dominado: ganó los tres partidos oficiales que figuran en los datos.