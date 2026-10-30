El Borussia Dortmund recibe al Elversberg el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

El Borussia Dortmund se enfrentó en el pasado al equipo filial del Elversberg en categorías inferiores y derrotó a su primer equipo por 4-1 en la DFB-Pokal en octubre de 1981. Por su parte, el Elversberg ha demostrado ser un rival difícil en su primera temporada en la Bundesliga, con resultados destacados ante clubes consolidados.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund contra el Elversberg, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Borussia Dortmund contra el Elversberg de la Bundesliga?

El Borussia Dortmund contra el Elversberg se disputa en el Signal Iduna Park de Dortmund el sábado 7 de noviembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund contra el Elversberg de la Bundesliga?

Los aficionados tienen varias opciones principales para conseguir entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el SV Elversberg en el Signal Iduna Park:

1. Canales oficiales del club

Tienda oficial de entradas del BVB: La forma más fiable y económica de comprar entradas a su precio original es hacerlo directamente a través de la web oficial del Borussia Dortmund. Las entradas suelen ponerse primero a la venta en una fase exclusiva para socios y abonados, antes de que las localidades restantes estén disponibles para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund contra el Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el SV Elversberg varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas de pie (Muro Amarillo / zonas generales de pie): Suelen costar alrededor de 19,00 € .

Suelen costar alrededor de . Asientos de categoría 4: Los asientos estándar de la grada superior suelen partir de unos 57,00 € si se compran directamente al club.

Los asientos estándar de la grada superior suelen partir de unos si se compran directamente al club. Asientos de las categorías 1 a 3: Los asientos convencionales de mayor categoría en las gradas inferior e intermedia suelen costar entre 65,00 € y 85,00 € a su precio original.

Los asientos convencionales de mayor categoría en las gradas inferior e intermedia suelen costar entre a su precio original. Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de aproximadamente 535,50 € por persona e incluyen asientos acolchados de categoría superior y servicio de restauración.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Reventa de entradas de acceso general: Los precios de las localidades estándar para este partido suelen partir de unos 50,00 € a 70,00 € para asientos en la grada superior o localidades de pie, según la oferta y la demanda en cada momento.

Los precios de las localidades estándar para este partido suelen partir de unos para asientos en la grada superior o localidades de pie, según la oferta y la demanda en cada momento. Reventa de asientos laterales y de categoría superior: Los asientos con mejores vistas en los laterales suelen alcanzar precios de 100,00 € a más de 180,00 €.

Borussia Dortmund contra Elversberg en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund y el Elversberg

El Borussia Dortmund ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 14 goles a favor y cinco en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga. Durante esta secuencia también logró un triunfo por 3-2 sobre el Villarreal en la Champions League. Entre los resultados anteriores de la racha figuran una victoria por 3-0 ante el Paderborn y otra por 2-3 a domicilio frente al Hoffenheim. El Dortmund ha dejado su portería a cero en dos de sus últimos cinco partidos.

En sus últimos cinco partidos, el Elversberg ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Waldhof Mannheim en un amistoso, mientras que su último partido oficial terminó en empate 0-0 contra el Schalke 04 en la Bundesliga. Antes, ganó por 3-4 a domicilio ante el Borussia Moenchengladbach y por 3-2 al Bayer Leverkusen, aunque también perdió por 1-2 frente al Bayern de Múnich.

Borussia Dortmund contra Elversberg: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre el Borussia Dortmund y el Elversberg. Se añadirá más información sobre sus antecedentes cuando esté disponible.