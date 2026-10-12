El Borussia Dortmund recibe al Eintracht Frankfurt el sábado 24 de octubre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

El Dortmund lleva la ventaja en los enfrentamientos recientes entre ambos, incluida una emocionante victoria por 3-2 en su último duelo en casa. Los partidos entre estos dos equipos suelen ser intensos y con muchos goles: sus últimos cinco enfrentamientos han dejado 22 tantos en total.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

El Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt se juega el sábado 24 de octubre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Bundesliga - Jornada 7 24 oct 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Las opciones para comprar entradas para un partido de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park son las siguientes:

1. Canales oficiales del club

Portal oficial de entradas del BVB : Los socios del Borussia Dortmund tienen acceso prioritario durante la preventa. Los partidos con mucha demanda, como el del Eintracht Frankfurt, suelen agotar las entradas durante la venta a socios, antes de que lleguen a ponerse a la venta para el público general.

Mercado secundario oficial del BVB: Integrado en la plataforma oficial de entradas del BVB, permite a los abonados que no pueden asistir revender sus localidades de forma segura al precio oficial.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park varían considerablemente según se compren al precio oficial a través de los canales del club o en el mercado secundario:

1. Precios oficiales de venta directa (portal de entradas del BVB)

Si se compran directamente al Borussia Dortmund, los precios son fijos según la categoría de la localidad en el estadio:

Localidades de pie (Südtribüne / Muro Amarillo): 18,50 € (tarifa general) u 11,00-12,00 € (tarifa reducida / menores de 18 años)

Localidades de asiento (de la categoría 6 a la categoría 1): de 35,00 a 85,00 €, según la ubicación y el sector

Categoría especial / asientos prémium: 95,00 €

Entradas para jóvenes y niños: de 10,00 a 20,00 €, según la categoría de edad

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entrada general (reventa): Desde unos 75,00 € hasta 180,00 € o más para asientos básicos o localidades de pie; los asientos de categoría intermedia cuestan, de media, entre 150,00 y 250,00 €.

Paquetes VIP / de hospitalidad: Desde 400,00 € hasta 700,00 € o más por persona (incluyen asientos prémium, acceso a una sala VIP, comida y bebidas).

Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund y el Eintracht Frankfurt

El Borussia Dortmund llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, en los que ha marcado 14 goles y solo ha encajado cinco. Su partido más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga. También marcó cinco goles sin encajar ninguno frente al HEBC Hamburg en la Copa de Alemania. Tres victorias, ningún empate y ninguna derrota en la Bundesliga suponen un comienzo de liga impecable.

Los últimos cinco partidos del Eintracht Frankfurt muestran una trayectoria más irregular: dos victorias, dos empates y una derrota, con 19 goles a favor y 12 en contra. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en el campo del Freiburg, mientras que la victoria por 3-1 ante el Mainz fue su mejor actuación liguera de esta serie. La derrota por 4-1 ante el Augsburg a principios de septiembre sigue siendo motivo de preocupación.

Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria del Dortmund por 3-2 en la Bundesliga, en el Signal Iduna Park, en mayo de 2026. En los últimos cinco duelos entre los dos clubes, el Dortmund lleva la ventaja con dos victorias por una del Frankfurt, además de dos empates. Esos cinco partidos han dejado 22 goles en total, lo que refleja la tendencia a los encuentros abiertos y con muchos goles entre ambos equipos.