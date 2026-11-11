El Bolonia recibe a la Roma el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stadio Renato Dell'Ara de Bolonia.

Su enfrentamiento más reciente en la Serie A tuvo lugar el 25 de abril de 2026, cuando la Roma ganó 0-2 a domicilio en Bolonia gracias a los goles de Donyell Malen y Neil El Aynaoui. Anteriormente, en la primavera de 2026, ambos clubes también se midieron en una emocionante eliminatoria de octavos de final de la Europa League, que el Bolonia ganó por un ajustado 5-4 en el global tras una vuelta con muchos goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bolonia-Roma, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Bolonia-Roma de la Serie A?

El Bolonia-Roma comienza en el Stadio Renato Dell'Ara de Bolonia el sábado 5 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 14 4 dic 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

¿Cómo comprar entradas para el Bolonia-Roma de la Serie A?

Para comprar entradas para el Bolonia-Roma de la Serie A, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas pueden comprarse directamente a través de las páginas web oficiales de ambos clubes (Bologna FC y AS Roma), la forma más fiable de conseguir localidades a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bolonia-Roma de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el Bolonia-Roma de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Curva / fondos estándar: 30–45 €

30–45 € Distinti / gradas laterales: 55–90 €

55–90 € Tribuna / grada central: 110–180 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Curva / gradas superiores: 40–85 €

40–85 € Distinti / asientos laterales: 115–150 €

115–150 € Experiencia prémium / VIP: 160–200 € o más

Bolonia-Roma de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bolonia y la Roma

El Bolonia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo ha perdido contra el Inter. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 en casa ante el Monza, y durante esta racha también ganó 2-4 a domicilio al AC Milan. El equipo de Palladino ha marcado 11 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

La Roma ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue la victoria por 2-5 en Udine, y antes también derrotó al Cagliari por 4-2. El equipo de Gasperini ha marcado 18 goles y ha encajado diez en sus últimos cinco partidos, incluida una victoria por 4-0 ante el Slovan Bratislava en la Champions League.

Bolonia-Roma: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 25 de abril de 2026, cuando la Roma ganó 0-2 en el Stadio Renato Dell'Ara en la Serie A. A principios de ese mismo mes, los clubes se enfrentaron dos veces en la Europa League: el Bolonia ganó 3-4 en el global después de un empate 1-1 en Bolonia y una derrota de la Roma por 3-4 en casa. En los cinco enfrentamientos directos más recientes, la Roma ha ganado dos, el Bolonia ha ganado dos y uno terminó en empate.