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Cómo conseguir entradas para el Bolonia-Roma: precios de la Serie A, información del partido, venta de última hora y más

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El Bolonia se enfrenta a la Roma en la Serie A. Así puedes conseguir tus entradas.

El Bolonia recibe a la Roma el sábado 5 de Desember de 2026 en el estadio Renato Dell'Ara de Bolonia.

Su último enfrentamiento en la Serie A tuvo lugar el 25 de abril de 2026, cuando la Roma ganó 0-2 a domicilio en Bolonia gracias a los goles de Donyell Malen y Neil El Aynaoui. Antes, en la primavera de 2026, ambos clubes se enfrentaron en una emocionante eliminatoria de octavos de final de la Europa League, que el Bolonia ganó por un ajustado 5-4 en el global tras una vuelta repleta de goles.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bolonia contra la Roma, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bolonia contra la Roma de la Serie A?

El Bolonia contra la Roma se juega el sábado 5 de Desember de 2026 en el estadio Renato Dell'Ara de Bolonia.

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Serie A - Jornada 14
Stadio Renato Dell'Ara

¿Cómo comprar entradas para el Bolonia contra la Roma de la Serie A?

Para comprar entradas para el partido de Serie A entre el Bolonia y la Roma, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas se pueden comprar directamente a través de las páginas web oficiales de ambos clubes (Bologna FC y AS Roma), la forma más fiable de conseguir localidades a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bolonia contra la Roma de la Serie A?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Serie A entre el Bolonia y la Roma:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Curva / fondos estándar: 30–45 €
  • Distinti / gradas laterales: 55–90 €
  • Tribuna / grada central: 110–180 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Curva / gradas superiores: 40–85 €
  • Distinti / asientos laterales: 115–150 €
  • Experiencias prémium / VIP: 160–200 € o más

Bolonia contra Roma en la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bolonia y la Roma

El Bolonia ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y solo ha perdido contra el Inter. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 en casa ante el Monza. En esta racha también logró un triunfo por 4-2 a domicilio frente al AC Milan. El equipo de Palladino ha marcado 11 goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

La Roma ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su encuentro más reciente fue la victoria por 5-2 en Udine ante el Udinese, y antes también venció al Cagliari por 4-2. El equipo de Gasperini ha marcado 18 goles y ha encajado diez en sus últimos cinco partidos, entre ellos una victoria por 4-0 sobre el Slovan Bratislava en la Champions League.

BOL

BOL - Formulario

INT
L1-3
CGL
W0-2
MIL
W2-4
MON
W2-1
PAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

NAP
D3-3
CGL
W4-2
UDI
W2-5
MUN
L3-2
SAS
W3-0
Gol marcado (encajado)
17/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Bolonia contra Roma: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 25 de abril de 2026, cuando la Roma ganó 0-2 en el estadio Renato Dell'Ara en la Serie A. A principios de ese mismo mes, los clubes se enfrentaron dos veces en la Europa League: el Bolonia se impuso por 3-4 en el global tras empatar 1-1 en Bolonia y la derrota de la Roma por 3-4 en casa. En los últimos cinco enfrentamientos directos, la Roma ha ganado dos, el Bolonia ha ganado dos y uno terminó en empate.

Cara a cara

BolognaEmpateRoma
1
2
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
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Bologna
BOL
4
F
Europa League
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Roma badge
Roma
ROM
1
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
F
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Roma badge
Roma
ROM
2
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

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