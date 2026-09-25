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Cómo conseguir entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Bodoe/Glimt se enfrenta al Borussia Dortmund en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Bodoe/Glimt se enfrenta al Borussia Dortmund el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Aspmyra Stadion de Bodoe.

Este encuentro será apenas el segundo duelo oficial entre ambos equipos, después de su emocionante choque en la campaña de la Champions League de 2025. La ubicación septentrional del Aspmyra y su césped artificial suponen una prueba particular para el conjunto alemán visitante.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League?

El Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund comienza en el Aspmyra Stadion de Bodoe el miércoles 14 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Aspmyra Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League?

Para comprar entradas para el FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund de la UEFA Champions League en el Aspmyra Stadion, sigue estas principales vías de compra:

1. Venta oficial del club local (portal de entradas del FK Bodø/Glimt)

  • Fuente principal: El FK Bodø/Glimt vende las entradas de los partidos a través de su sitio web oficial y de su plataforma de venta de entradas (TicketCo).
  • Prioridad para abonados: Los abonados y miembros del club reciben la primera ventana de prioridad para reclamar o comprar asientos adicionales en casa para los partidos europeos.
  • Venta general: Las entradas de admisión general que queden salen a la venta para el público general unas semanas antes del día del partido. Dada la reducida capacidad del Aspmyra Stadion (aproximadamente 8.200 asientos), la venta general para partidos europeos de alto perfil se agota con rapidez.

2. Aficionados visitantes / sección visitante (portal del Borussia Dortmund)

  • Aficionados visitantes: Si apoyas al Borussia Dortmund, las entradas en la sección visitante deben conseguirse directamente a través del portal oficial para aficionados del Borussia Dortmund o del sistema de venta de entradas para socios del club.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League?

Los precios de las entradas para el FK Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund en el Aspmyra Stadion varían en función de si compras entradas primarias a precio facial o entradas del mercado secundario:

1. Entradas primarias a precio facial: Las entradas estándar de la fase de grupos/liga de la UEFA Champions League vendidas directamente por el FK Bodø/Glimt o asignadas a los aficionados visitantes suelen oscilar aproximadamente entre 30 € y 70 € para la admisión general estándar de adulto.

2. Mercado secundario y reventa: Debido a la reducida capacidad del Aspmyra Stadion (aproximadamente 8.200 asientos) y a la alta demanda, los precios actuales en plataformas secundarias de entradas como StubHub empiezan en torno a 360 € y 441 € por entrada, con los asientos premium en las bandas alcanzando tarifas más elevadas.

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund

El Bodoe/Glimt ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su única derrota llegó en el estreno de la Champions League ante el Bayern de Múnich, donde perdió 5-0. Su compromiso más reciente fue una victoria por 3-2 sobre el Sandefjord en la Eliteserien. Antes de la derrota ante el Bayern, el Glimt ganó 1-2 al Fredrikstad a domicilio y venció 4-2 al Rosenborg en casa. En esos cinco partidos ha marcado 15 goles y ha encajado 11, aunque el resultado ante el Bayern distorsiona significativamente las cifras defensivas.

El Borussia Dortmund ha ganado sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor y solo dos en contra en ese proceso. Su resultado más reciente fue una cómoda victoria por 3-0 sobre el Paderborn en la Bundesliga. El Dortmund también venció 3-2 al Villarreal en su estreno en la Champions League y ganó por 2-3 en su visita al Hoffenheim en la Bundesliga, demostrando su capacidad para sacar resultados fuera de casa.

BOD

BOD - Formulario

RBK
W4-2
FRE
W1-2
FCB
L5-0
SAN
W3-2
BRA
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BVB

BVB - Formulario

HAM
W0-5
TSG
W2-3
VIL
W3-2
SCP
W3-0
VFB
W0-1
Gol marcado (encajado)
15/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund: historial reciente de enfrentamientos directos

Los dos clubes se han enfrentado una vez en la Champions League, con un empate 2-2 en el Signal Iduna Park en diciembre de 2025, con el Borussia Dortmund como anfitrión de ese partido. Ese resultado representa el único dato disponible de enfrentamientos directos entre ambos equipos, lo que significa que este partido en el Aspmyra Stadion será solo la segunda vez que se midan a este nivel.

Cara a cara

Bodoe/GlimtEmpateBorussia Dortmund
0
1
0
Liga de Campeones
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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