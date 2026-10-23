Este partido será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en competiciones de la UEFA. El Bodø/Glimt afronta el encuentro con la intención de recuperar el impulso tras una serie de resultados dispares en las competiciones nacionales y europeas, incluida una derrota ante el Bayern Múnich en su estreno en la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bodø/Glimt contra el Lille, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Bodø/Glimt contra el Lille de la Champions League?

El Bodø/Glimt contra el Lille se disputa en el Aspmyra Stadion de Bodø el martes 3 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Bodø/Glimt contra el Lille de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el FK Bodø/Glimt y el LOSC Lille:

Venta oficial de los clubes: Consulta directamente las páginas web oficiales del FK Bodø/Glimt, para las entradas del partido en el Aspmyra Stadion, o del LOSC Lille para comprobar si hay entradas a la venta, periodos de venta prioritaria para socios o paquetes oficiales de los clubes.

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bodø/Glimt contra el Lille de la Champions League?

El precio de las entradas para el partido de la Champions League entre el FK Bodø/Glimt y el LOSC Lille varía según el canal de venta y la ubicación del asiento. Dado que el Aspmyra Stadion tiene una capacidad reducida, de unas 8.270 localidades, la demanda influye considerablemente en los precios.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales: Su precio suele oscilar entre 35 y 150 € , conforme a los tramos habituales de la fase de liga de la UEFA y en función de si los asientos están detrás de las porterías o en las gradas laterales.

Zonas para aficionados y familias: Las entradas más económicas para socios o para zonas designadas suelen partir de unos 30 a 50 € , aunque la disponibilidad para las grandes citas europeas es extremadamente limitada.

Entradas para la afición visitante: La normativa de la UEFA establece un precio máximo de 50 € para los aficionados visitantes, equiparable al de entradas similares para la afición local.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Entradas más económicas y asientos en las zonas altas: En las plataformas de reventa e intercambio de entradas, los precios parten de unos 270 a 310 € debido a la alta demanda y a la capacidad limitada del estadio.

Asientos en las gradas laterales: Los asientos con buenas vistas en las gradas principales suelen alcanzar en el mercado de reventa precios de 300 a más de 550 € .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Los precios de las ofertas prémium o de disponibilidad restringida en estas plataformas pueden ser considerablemente más altos, según la disponibilidad y las tarifas que establezcan los vendedores en cada momento.

Bodø/Glimt contra Lille en la Champions League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Bodø/Glimt y el Lille

El Bodø/Glimt ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente logró una victoria por 2-6 ante el Rana FK en la copa el 1 de octubre, aunque antes había perdido 2-1 frente al Brann en la Eliteserien. Su campaña en la Champions League comenzó con una derrota por 5-0 ante el Bayern Múnich. En esos cinco partidos, el Bodø/Glimt marcó 14 goles y encajó 16, unas cifras defensivas muy condicionadas por el resultado ante el Bayern.

El Lille ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Niza en la Ligue 1 el 20 de septiembre, pero antes había vencido 2-0 al Troyes en liga. Su trayectoria en la Champions League sufrió un revés con una derrota por 2-3 ante el Real Betis. El Lille marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Bodø/Glimt contra Lille: Enfrentamientos recientes

No hay datos de enfrentamientos previos entre el Bodø/Glimt y el Lille. El partido en el Aspmyra Stadion será el primer encuentro oficial registrado entre ambos clubes.