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Cómo conseguir entradas para el Bochum-Augsburgo: precios de la Copa de Alemania, información del partido, ventas de última hora y más

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El Bochum se enfrenta al Augsburgo en la Copa de Alemania. Así puedes conseguir tus entradas.

El Bochum recibe al Augsburg el martes 1 de diciembre de 2026 en el Vonovia Ruhrstadion de Bochum.

Su enfrentamiento copero más reciente tuvo lugar en la segunda ronda de la Copa de Alemania, el 28 de octubre de 2025, cuando el Bochum logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0 en el WWK Arena gracias a un gol de Gerrit Holtmann. En la Bundesliga 2024-25, sus duelos también fueron muy igualados: el Augsburg ganó primero por 1-0 en casa y después se impuso por 2-1 a domicilio en el Vonovia Ruhrstadion.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bochum contra el Augsburg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Bochum contra el Augsburg de la Copa de Alemania?

El Bochum contra el Augsburg se disputa el martes 1 de diciembre de 2026 en el Vonovia Ruhrstadion de Bochum.

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DFB-Pokal - 1/8
Vonovia Ruhrstadion

¿Cómo comprar entradas para el Bochum contra el Augsburg de la Copa de Alemania?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Copa de Alemania entre el Bochum y el Augsburg, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas directamente a través de los portales oficiales del VfL Bochum, para las zonas locales del Vonovia Ruhrstadion, o del FC Augsburg, para las localidades asignadas a la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan las localidades disponibles en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bochum contra el Augsburg de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de la Copa de Alemania entre el Bochum y el Augsburg:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas de pie: Suelen costar a partir de entre 17 € y 20 €.
  • Asientos normales: Suelen costar entre 25 € y 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

  • Grada inferior / afición: A partir de aproximadamente entre 28 € y 45 €.
  • Asientos de categoría intermedia: A partir de unos 80 € a 90 € o más.

Bochum contra Augsburg en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bochum y del Augsburg

El Bochum llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio ante el Energie Cottbus en la 2. Bundesliga. También ganó por 2-0 al Mainz 05 en la Copa de Alemania. Antes, perdió contra el Kaiserslautern y el Arminia Bielefeld y empató 1-1 con el Wolfsburg. En esos cinco partidos, el Bochum marcó seis goles y encajó cinco.

El Augsburg llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Freiburg en la Bundesliga. También empató 1-1 con el Union Berlin y 2-2 con el Bayern de Múnich, mientras que ganó por 4-2 a domicilio al Sonnenhof Großaspach en la copa. El Augsburg marcó once goles y encajó ocho en esos cinco encuentros, cifras que reflejan que genera ocasiones, pero sigue siendo vulnerable en defensa.

BOC

BOC - Formulario

FCK
L2-0
WOB
D1-1
M05
W2-0
COT
W1-2
KSC
W3-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCA

FCA - Formulario

ELV
L4-3
FCU
D1-1
SHG
W2-4
SCF
L1-2
RBL
L5-2
Gol marcado (encajado)
11/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Bochum contra Augsburg: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se produjo en la Copa de Alemania el 28 de octubre de 2025, cuando el Augsburg recibió al Bochum y perdió por 0-1. Antes, el Bochum había vencido por 1-2 al Augsburg a domicilio en un partido de la Bundesliga en abril de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Augsburg ha ganado dos veces, el Bochum otras dos y un partido terminó en empate. Los duelos entre ambos han sido ajustados en los últimos años, con un balance muy igualado.

Cara a cara

BochumEmpateAugsburgo
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Augsburgo
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1
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1
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Bundesliga
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Augsburgo
FCA
2
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Bochum
BOC
2
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

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